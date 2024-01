Diputado republicano acusa irregularidades en nombramiento de seremi de Vivienda metropolitana

El diputado republicano Juan Irarrázaval denunció irregularidades en el nombramiento de Carolina Casanova como seremi de Vivienda en la Región Metropolitana.

El parlamentario pidió a Contraloría aclarar el cierre del sumario administrativo que involucraba a Casanova desde 2018, inhabilitándola por cinco años para ejercer cargos públicos, y del cual fue absuelta aludiendo a una prescripción de los hechos.

Irarrázaval asegura que el plazo aún sigue vigente y que el cierre del sumario es una forma de "blanquear" los antecedentes de la seremi.

"Hemos venido a pedirle a la Contraloría que aclare por qué un sumario que se generó por orden de ella, cuando asume el Ministro Montes, queda en nada. La recientemente nombrada seremi de vivienda de la Región Metropolitana, Carolina Casanova, de acuerdo a un sumario seguido en su contra, fue sancionada con la destitución y, por ende, inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero llega el Ministro Montes a Vivienda y misteriosa e ilegalmente se cierra el sumario sin establecer ningún responsable", sostuvo.

El diputado añadió que "y no sólo eso, en la misma época en que el Minvu cierra ese sumario, ahora, en pleno caso Convenios, el ministro premia a la señora Casanova asignándole una seremía que por lo demás también había sido cuestionada en este mismo caso".

"A nosotros a estas alturas no nos extraña, lo del Ministro Montes ya no es indolencia o falta de diligencia, es desfachatez y complicidad con la falta de transparencia. No hay ánimo del Ministro Montes de enfrentar la corrupción, no hay ánimo real de mejorar los procesos frente a este caso. El ministro Montes está preocupado de mantener su pega y la de sus amigos, sin importar que atravesamos la peor crisis habitacional y también la peor crisis de corrupción de la historia de Chile, y que van de la mano", manifestó.