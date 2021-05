Diputado RN aseguró que cambio de gabinete es "necesario" tras resultados en elecciones

El diputado de RN Miguel Mellado aseguró este viernes que "es necesario" realizar un cambio de gabinete tras los negativos resultados que obtuvo el oficialismo en las últimas elecciones, una opción que en los últimos días ha tomado fuerza.

Entre los cambios que suenan están las salidas del vocero de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), Rodrigo Delgado (UDI) de Interior y de Karla Rubilar (independiente, ex RN) de Desarrollo Social, luego de los roces que trascendieron entre ella y el resto del comité político por la decisión de acudir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto del tercer retiro del 10%.

"Esperábamos que el Gobierno reaccionara rápido, que hiciera un cambio de gabinete que es necesario, producto de que hubo muchos millones de votos que votaron por Piñera en la elección 2017 y que no votaron por nosotros, eso dice mucho en contra del Gobierno. Por lo tanto, Presidente haga un cambio rápido", indicó Mellado sobre esta opción.

El parlamentario criticó también que el Gobierno "hace más de dos semanas que no se envía ni una sola letra de los proyectos de ley mínimos comunes", por lo que hizo un llamado para que el Mandatario "no estire más el elástico, el elástico ya se cortó y esto nos va a rebotar en la cara, es urgente masticar chicle y caminar a la vez".

Sichel espera "un giro en la decisiones"

Por su parte, el ex ministro y precandidato independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, afirmó que más que un ajuste ministerial, lo que se necesita es "un giro en la decisiones" para enfrentar los últimos meses de Gobierno, sobre todo en materia sanitaria.

"Soy súper respetuoso con la figura presidencial, el presidente arma sus equipos, simplemente creo que el Gobierno está en un período de cierre y que tiene que afinar muy bien esos equipos para hacer lo que tiene que hacer, ojalá, primero comenzar la apertura de nuestra economía y terminar con el toque de queda, con eso ojalá conducir a recuperar nuestras libertades y terminar con los estado excepción. Necesita un equipo capaz de hacer eso", indicó el ex ministro de Desarrollo Social.

En la misma línea, afirmó que "hay un equipo que funciona para la crisis sanitaria y hay otro equipo que tiene que funcionar ahora para la apertura económica y devolvernos lo que es esencial, nuestra libertad".

"La familia no aguanta más, la salud mental no aguanta más, una sociedad y una ciudad injusta no aguanta más, con personas que se trasladan dos horas por la ciudad y tienen que quedar encerradas. Más que un cambio de gabinete, lo que espero es un cambio de giro en la decisión para devolverle la libertad a los ciudadanos", detalló el también ex presidente del BancoEstado.

Tareas del Gobierno en los últimos meses

En tanto, Pamela Figueroa, politóloga e investigadora del Observatorio Nueva Constitución, aseguró que al Ejecutivo aún le quedan tareas importantes que cumplir estos meses, sobre todo la Convención Constitucional, las próximas elecciones y cerrar bien su gestión.

"Aunque quedan pocos meses, de todas maneras quedan tres tareas importantes: cerrar su gobierno bien en términos de política pública y lo que queda de legislación; la instalación de la Convención Constitucional, esto me parece que una tarea importante del Gobierno; y la elección presidencial y parlamentaria, para los partidos de la coalición oficialista el rol del Gobierno es importante", detalló la experta.

Además, la académica de la Usach afirmó que "se podría aplicar el cambio de gabinete" debido a los fracasos en la estrategia que ha tenido el Gobierno en los últimos meses.