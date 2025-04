Diputados oficialistas: AC contra Durán "no tiene sustento ni argumento jurídico"

Diputados oficialistas señalaron que la acusación constitucional que la derecha presentará, entre el martes y el miércoles de la próxima semana, contra el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, "no tiene fundamento, sustento ni argumento jurídico".

La oposición anunció el requerimiento contra Durán luego de la tragedia ocurrida a las afueras del Estadio Monumental, donde dos hinchas de Colo-Colo fallecieron justo antes del inicio del partido contra Fortaleza, por la Copa Libertadores.

En este contexto, mientras la derecha sostiene que el delegado debe asumir sus responsabilidades políticas por no presentar el plan de seguridad respectivo a tiempo, diputados del FA y el PS criticaron que le asignan atribuciones que no existen.

"No hay ningún fundamento legal ni fáctico para iniciar una acusación constitucional en contra del delegado Durán. Lo que está haciendo la derecha es atribuirle responsabilidades que no tiene y, por consiguiente, que no puede incumplir", dijo el diputado socialista Raúl Leiva.

Su par frenteamplista Carolina Tello, expresó en la misma línea que la acusación "carece de todo sustento y argumento jurídico. El lunes y martes de la semana entrante, en diversas comisiones, preguntaremos para que sea el propio delegado presidencial metropolitano quien, de primera fuente, pueda informar cuáles fueron las labores que se llevaron adelante".

Presidente de la Cámara: "La responsabilidad del Estado no se agota con la salida de una funcionaria de segunda categoría"

Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro (RN), expresó que desde su sector apoyarán la acusación porque "la responsabilidad del Estado no se agota con la salida de una funcionaria de segunda categoría", en referencia a la salida de la ahora exjefa de Estadio Seguro Pamela Venegas, luego de lo ocurrido.

"Los hechos ocurridos en el Estadio Monumental son de enorme gravedad. Se necesita que asuman responsabilidades los que tienen el deber de resguardar la seguridad de los chilenos, en esta oportunidad el delegado Durán", defendió.

En tanto, el diputado republicano Agustín Romero indicó que la acusación constitucional "es una atribución de los parlamentarios que no se puede dejar de lado. A veces, es necesario golpear la mesa".

Aedo: "Lo correcto sería que Durán diera un paso al costado"

Desde el centro político, el diputado DC Eric Aedo consideró que "lo correcto es que el delegado presidencial dé un paso al costado. Lo sucedido es grave: le costó la vida a dos jóvenes chilenos, esto amerita especial preoupación para que no vuelva a ocurrir".

En esa línea, llamó a "poner la tecnología al servicio de parar esta violencia. Coloquemos cámaras que permitan reconocimiento facial, con sistemas de inteligencia artificial integrados".

Por su parte, el senador de Demócratas Matías Walker reiteró que "clubes y organizadores tienen que cumplir con las obligaciones en seguridad. Sobre el fondo de la acusación no me puedo referir, pero sí me preocupan las señales".