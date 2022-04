Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia al proyecto sobre la Defensoría de las Víctimas

Un grupo de diputados de distintas bancadas, lideradas por Renovación Nacional (RN), hicieron un llamado este martes al Gobierno a que le de urgencia al proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas.

La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, busca la creación de una Defensoría que permita entregar asesoría, defensa y representación jurídica a todas las personas naturales que han sido víctimas de delito, otorgándoles, además, apoyo psicológico y social para enfrentar y superar las consecuencias del hecho.

"Lamentablemente en nuestro país, quienes cometen un delito tienen una Defensoría Penal Pública costeada por todos los chilenos y quienes son víctimas no tienen a nadie que lo defienda, y son ellas las que merecen mayor protección no los delincuentes, y, en ello, seguimos en deuda", advirtió el diputado Andrés Longton (RN), quien también señaló que "a la ministra de Justicia que le ponga prioridad a esta iniciativa y no nos escuchó, (por lo que) le pedimos que vuelva a evaluarlo".

"Es claro que hoy las víctimas de delitos no ven sus intereses representados en las mismas condiciones que los victimarios, quedando completamente desprotegidas", acusó el parlamentario en un punto de prensa, acompañado por sus pares de la UDI Henry Leal, Marlene Pérez y Flor Weisse; y del Partido de la Gente Francisco Pulgar.

En esta línea, el jefe de bancada de RN destacó que "el artículo 19 de la Carta Fundamental obliga al Estado a la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal reconocida por esta Constitución y las leyes, lo que no estaría ocurriendo".

"LOS SERVICIOS DE TRABAJO PERICIAL ESTÁN TOTALMENTE SATURADOS"

Mientras que el diputado Francisco Pulgar, por su parte, indicó que "los servicios de trabajo pericial que aportan antecedentes para buscar esa justicia están totalmente saturados. Actualmente se hace necesario que este proyecto tome suma urgencia por la situación que vivimos a nivel país".

"Casi 9 de los delitos de robo a casas o habitación van al Archivo Provisional, lo que finalmente queda en nada. Es una situación grave que lamentablemente en Chile los gobiernos están normalizando", informó el parlamentario.

Según datos del Ministerio Público, en todo el país existen más de 500 mil causas de distinto tipo que los fiscales archivan. Aunque la mayoría son delitos que no contemplan penas carcelarias de alto rango, también se archivan otras, como homicidios y delitos sexuales.