Dirigenta vecinal de Vitacura: Nos da lo mismo el cuento social o no social, no queremos viviendas

Tras la polémica surgida por el cambio de uso de suelo de un terreno del municipio Las Condes emplazado en Vitacura que estaba destinado por el alcalde Joaquín Lavín para la construcción de viviendas sociales, los vecinos del sector salieron a respaldar la medida de la municipalidad encabezada por Raúl Torrealba.

El plan regulador de Vitacura cambió el uso del suelo del predio de 2,8 hectáreas ubicado en la ribera sur del río Mapocho, en el sector del nudo Tabancura, y pasó de habitacional a área verde, con lo que ya no pueden construirse las nueve torres de viviendas para más de 560 familias que proyectaba el municipio de Las Condes.

Incluso el alcalde Lavín acusó discriminación en esta decisión del municipio de Vitacura.

No obstante, los vecinos del sector dijeron que fueron ellos quienes solicitaron el cambio de uso de suelo porque no quieren más viviendas en el sector, sean de lujo o sociales, ya que necesitan un parque.

La presidenta de la junta de vecinos A-15, Bernardita Soto, relató una conversación que ella misma tuvo con el alcalde Lavín donde dijo que la petición no fue porque las viviendas eran sociales y descartó discriminación.

"Yo le dije (a Lavín): 'alcalde, no nos importa si son viviendas sociales o no, por favor no diga eso, porque nosotros nunca hemos discutido ese punto con los vecinos'", dijo la dirigenta.

"El punto de si son viviendas sociales u otro tipo de viviendas es un tema que nos da igual, ni siquiera la palabra social ha salido a la palestra entre los vecinos. No pongamos el ojo en eso porque no tiene ningún sentido, si a nosotros nos da lo mismo el cuento social o no social, el cuento es que nosotros no queremos viviendas", añadió Soto.