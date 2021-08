Economista Manuel Riesco celebró avance de los talibanes y se llenó de duras críticas y repudio

El economista Manuel Riesco Larraín, marido de la diputada Carmen Hertz (PC), se llenó de muchas y duras críticas y repudio este sábado en redes sociales luego de "celebrar" el imparable avance de los talibanes en Anganistán, que en poco más de una semana han logrado el control de más de la mitad de las provincias del país y cuyo acecho genera pánico en Kabul, la capital, ante la probable caída de ésta.

"Confieso que nada me contenta más en este minuto que el avance talibán reconquistando su propio país. Ojalá esta derrota total debilite el delirio de intentar sostener por la fuerza un imperio, el de 'Occidente', que ya no puede hacerlo por superioridad de su modo de producción", expresó el vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda).

El dos veces candidato al Congreso -una por el Partido Comunista- se refirió así a la situación del país asiático a través de Twitter, red donde recibió cientos de respuestas deplorando su mensaje y remarcándole que de esa forma está destacando la acción de un grupo fundamentalista islámico que amenaza los derechos, entre otros, de mujeres y niñas.

"¿Te hace feliz la muerte y violación de los DDHH? ¿Que se niegen los derechos de las mujeres? ¿Que si robas te corten la mano? La represión?"; y "Los talibanes se han caracterizado por castigar, violentar, invisibilizar y asesinar a mujeres y homosexuales. Sistemáticamente. ¿Pueden ser ellos y su dignidad moneda de cambio para superar la fuerza del imperio?", fueron sólo algunos de los comentarios que generó la cuestionada públicación del economista.

Amnistía Internacional, organización defensora de los Derechos Humanos, recordó hace unos meses que bajo el régimen talibán, entre 1996 y 2001 -cuando fueron derrotados-, "las mujeres afganas estaban sometidas a severas restricciones, como la prohibición de trabajar fuera de casa y de aparecer en público sin un pariente masculino cercano".

"A las mujeres y las niñas se les negaba además el acceso a la educación y tenían un acceso limitado a la atención sanitaria. Estas restricciones siguen aplicándose sistemáticamente a las mujeres en las zonas actualmente controladas por los talibanes", enfatizó.

Por ello, la situación actual ha despertado el miedo a la pérdida de derechos, sobre todo entre las mujeres. "Las afganas han recorrido un largo camino. Tenemos nuestras ideas, estrategias y soluciones. No queremos que los involucrados en atrocidades (...) recuperen el poder y tomen decisiones por nosotras", aseguró en Twitter la activista Samira Hamidi.

Hey @AOC how come you r quite on situation of Afghanistan? Women & girls are shut down once again by the Taliban,freedom of media is at risk & a lot of atrocities. I thought to inform you about @US4AfghanPeace contract selling 37 million Afghans to Taliban. Speak up!!! https://t.co/O6ZcT45G8V