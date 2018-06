Justicia rechazó sobreseer a médico acusado como cómplice de la muerte de Frei Montalva

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad otorgar el sobreseimiento definitivo al doctor Pedro Valdivia Soto, acusado como cómplice del crimen del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ratificando así la decisión del ministro en visita Alejandro Madrid.

La defensa del médico recurrió a esta instancia asegurando que no existía ningún antecedente que permita determinar su participación en el homicidio, no obstante, el tribunal estableció que no aparece claramente definida la inocencia del procesado y debe esperar la sentencia definitiva.

El abogado querellante en representación de la Democracia Cristiana, Luciano Fouillioux, dijo que la resolución es relevante por el rol que tuvo Valdivia, quien era parte de la CNI y médico de la Clínica Santa María, donde falleció el ex jefe de Estado.

"Es la persona que, perteneciendo a los organismos de seguridad de la dictadura, ingresaba a la habitación del (ex) presidente si causa ni motivo alguno, tomaba información al respecto y la entregaba a los interesados en el destino final del (ex) presidente", dijo el jurista.

"(Valdivia) permitió el embalsamamiento del presidente, que nadie había solicitado y donde se le extrajeron las vísceras, de manera que estamos frente a una situación muy delicada y que la corte ha entendido correctamente y ha confirmado la condición de acusado por el asesinato", añadió Fouillioux.

Con esta determinación de la Corte, el juez Madrid podrá iniciar la etapa de plenario donde tanto los acusados como los querellantes podrán rendir sus pruebas y testigos. Tras ello, el ministro podrá dictar el fallo de primera instancia.

El abogado querellante Nelson Caucoto, quien representa a Carmen Frei, hija del ex presidente, manifestó que "es una etapa importante porque uno entiende que aquí están cuestionados determinados informes médicos".

"Nosotros estamos respaldando esos informes médicos, hemos solicitado diligencias al respecto y creemos que todo apunta a una sentencia condenatoria, pero eso es lo que se va a resolver tanto en el sumario, que es la investigación ya hecha, como posteriormente viene la etapa del plenario, que no creo que pueda cambiar en nada lo que ya se ha resuelto en lo extenso de esta investigación", añadió.

Frei Montalva falleció el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María producto de una septicemia generalizada y seis personas están acusadas por el homicidio, entre ellas su ex chofer, ex agente de la CNI Luis Becerra y el médico Patricio Silva, junto al ex integrante de la DINA Luis Lillo, en calidad de autores.