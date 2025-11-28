A dos semanas del balotaje, Kast aventaja a Jara en al menos 15 puntos, según encuestas

Las encuestas de Criteria Research y Data Influye, divulgadas en las últimas horas, muestran un consolidado liderazgo del candidato de la oposición, José Antonio Kast, sobre la candidata Jeannette Jara (oficialismo y la Democracia Cristiana) en las preferencias de voto de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

El sondeo de Criteria Research, revelado anoche, posiciona al líder del Partido Republicano con el 51% de las preferencias, manteniendo una ventaja sobre la militante del Partido Comunista, quien registra un 35% de los respaldos.

En un escenario directo y desagregado, la encuesta de Data Influye presenta resultados similares. El estudio indica que el 49% de los votantes se inclinaría por Kast, mientras que Jara obtendría un 34% del apoyo.

Estos resultados evidencian una diferencia de 15 puntos porcentuales entre ambos abanderados, a dos semanas de la elección.

Un dato relevante que ambas encuestas confirman es la alta definición del electorado. Data Influye señala que el 79% de los encuestados declara tener ya definido su voto, lo que reduce el margen de maniobra para las campañas.

No obstante, el alto porcentaje de votos nulos y blancos sigue siendo un factor clave en la contienda, representando un 14% del total en el escenario de Data Influye y Criteria Research.