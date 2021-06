A una semana del balotaje, Orrego suma algunos apoyos feministas y critica a Karina Oliva

A una semana de la segunda vuelta de gobernadores regionales, Claudio Orrego, candidato de la DC en la Región Metropolitana, sumó este viernes algunos apoyos de figuras feministas y aprovechó de criticar a su competidora, Karina Oliva (Comunes), por haber hecho campaña junto a un concejal denunciado por violencia intrafamiliar.

Esta mañana se reunieron la diputada Maya Fernández (PS), la socióloga y académica Teresa Valdés, la antropóloga Carolina Naranjo, especialista en temas de género, la alcaldesa electa de Quinta Normal, Karina Delfino, y la activista Nicole Cardoch, para entregar su respaldo a Orrego con miras al balotaje del 13 de junio.

"Sé que ha cambiado y evolucionado en su mirada. Soy una feminista y estoy conciente de que lo más importante y valioso que necesitamos, cuando pensamos que todo el mundo sea feminista, es que los hombres cambien. Aquí tenemos a alguien dispuesto a reconocer sus errores y a cambiar, que tiene un programa que nos satisface plenamente en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género, a la necesidad de tener igualdad entre hombres y mujeres", planteó Valdés.

Agradecido del apoyo y confianza de @Mayafernandeza @karydelfino @TeresaValdesE @Clau_RodriguezT @carolanaranjo y @nikicardoch. Nuestro programa, hecho participativamente y no a puertas cerradas, tiene propuestas concretas para una Ciudad Inclusiva y con perspectiva de género. pic.twitter.com/0HzxzqBlDU — Claudio Orrego L. (@Orrego) June 4, 2021

Orrego expuso que su propuesta de género para la región: "Formalmente yo me he comprometido incorporarla a través de una oficina que solo se dedique a eso. A interpelar a los ingenieros de transportes, urbanistas, arquitectos, a los trabajadores sociales, etcétera. para que todas las políticas públicas tengan la perspectiva de género incorporada".

En ese marco, aseguró que su "compromiso" es construir una ciudad "donde la mujer esté en el centro (...) donde la inclusión sea la norma y lo más importante, donde esa norma y la participación, sea siempre el método".

ORREGO VERSUS OLIVA POR CONCEJAL DENUNCIADO POR VIF

Además, el otrora intendente aprovechó la instancia para cuestionar a Oliva por haber hecho campaña junto al reelecto concejal por La Pintana Rubén Urrutia (Comunes), quien registra antecedentes por violencia intrafamiliar.

"En el caso de quienes somos candidatos si a uno le llega un antecedente tan grave como de violencia intrafamiliar y además, lo que correspondía es que ella hubiese tomado inmediatamente cartas en el asunto", afirmó Orrego.

"Ella dijo que se enteró hace pocos días, pero ayer mostraban en un programa que hay pantallazos que muestran que ella sabía de esto hace más de un año. Entonces, hacer campaña con alguien que tiene esas graves acusaciones, acompañarlo para sacar votos y después indignarse, me parece que no es coherente, sobre todo en temas que son tan sensibles para las mujeres como la violencia", agregó.

Orrego ya había planteado este punto en un debate el último fin de semana en CNN Chile, donde señaló a Oliva de conocer las acusaciones desde marzo de 2020. "No sé de dónde sacó Claudio que yo tenía antecedentes", respondió la frenteamplista.

Este viernes, sin embargo, tras una reunión con el ex candidato a gobernador Pablo Maltés (PH), quien le entregó su apoyo para el balotaje, Oliva reconoció que sí sabía de las denuncias, pero que en que la revisión de antecedentes realizada por Comunes no se hallaron situaciones irregulares sobre el concejal.

"El sistema judicial o el sistema político aún no se hace cargo de estas situaciones administrativas", remarcó Oliva, afirmando que solicitó "nuevamente que se hiciera una revisión por el tribunal (del partido)", pero aclarando: "Yo no soy el partido y no soy quien decide quién es y no candidato".

Asimismo, enfatizó que "usar el dolor de una familia y profundizarlo aún más con una revictimización es más grave aún", arremetiendo contra Orrego: "En estas cosas hay que ser profundamente responsable y cauteloso (...) es muy grave la situación de exposición que hace Claudio, me parece que va en contra de toda la posibilidad de una perspectiva feminista para enfrentar estas situaciones".

Luego, mediante Twitter, Oliva expuso una nueva aclaración.

"Yo no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado por el comité electoral de nuestro partido por los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes", explicó, pese a lo cual Oliva igualmente hizo un "mea culpa" porque -sostuvo- "claramente la revisión que se hizo no bastaba".

"La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar", recalcó.