AChM critica que extensión de elecciones de abril se evalúe "a espaldas de los municipios"

En medio del rechazo de alcaldes de distintos sectores a la propuesta del Gobierno de realizar las elecciones de abril en dos jornadas, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Fernando Paredes (UDI), criticó que los municipios no fueran parte de la evaluación de la medida.

Si bien el jefe comunal de Natales coincide en la importancia de los cuatro comicios a celebrarse el 11 de abril, ya que "cualquier proceso siempre va a ser importante", remarcó que "esto va a recaer en un mayor costo y trabajo, y una mayor planificación que tienen que asumir las municipalidades del país".

"Es impensable que se estén analizando y tomando decisiones a espaldas de los municipios", sentenció el líder de la AChM.

Más temprano, fue el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien puso paños fríos a las reacciones ante la propuesta, señalando en "Mesa Central" de Canal 13 que esta es solo una posibilidad que "tiene que discutirse la primera semana de vuelta del receso legislativo".

"Vamos a discutir si es que una opción que derechamente sean dos días y que podamos, por ejemplo, priorizar a los adultos mayores y a las personas de riesgo en un horario, tal como se hizo para el día del Plebiscito. Es una alternativa que estamos evaluando", insistió.

De todos modos, parlamentarios como el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, Matías Walker (DC), han advertido que la decisión final será del Servicio Electoral, que ya se negó a realizar el Plebiscito de octubre en dos días.

ASPIRANTES A LA CONVENCIÓN TAMBIÉN ESTÁN DIVIDIDOS

La idea tampoco convence a todos los candidatos a la Constituyente, que piden enfocarse en la seguridad del proceso. Entre ellos está el aspirante a representar al distrito 10 Diego Riveaux (UDI), quien consideró "muy positivo que se otorguen facilidades a los ciudadanos para concurrir a votar", pero pide proteger la integridad de los sufragios.

"Considerando que son las Fuerzas Armadas las que tienen la custodia de los centros de votación, y por lo tanto, aseguran que las urnas no serán intervenidas, me parece que debiese darse dos días alternativos para votar, pero mantener una sola votación", planteó el ex seremi del Medio Ambiente.

Su contendora de la DC, Laura Albornoz, arguyó por su parte que tal vez esta medida "puede generar suspicacias en algunas personas respecto del conteo de votos y de la posibilidad de fraude, pero es una improvisación".

Mientras que la candidata por Apruebo Dignidad para el distrito 25, Daniela Carvacho, opinó que "todas las medidas que apunten a la mayor participación de la ciudadanía, y que a su vez resguarden la integridad y seguridad del proceso electoral son bienvenidas", pero cuestionó que la propuesta surja tan cerca de los comicios.

"Acá el Gobierno debe hacer una autocrítica, porque ha tenido tiempo más que suficiente para generar un plan de acción", advirtió.