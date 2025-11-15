Alcalde White: Sin duda votaré por Jara, pero decepcionado por su falta de señales en seguridad

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), afirmó que, "sin duda", votará por la candidata oficialista, Jeannette Jara, aunque expresó estar "decepcionado por su falta de señal respecto a temas de seguridad".

En una entrevista concedida a la Revista Sábado de El Mercurio, el jefe comunal indicó que, en una cita en el comando con la abanderada, no hablaron del tema: "Por lo mismo, estoy decepcionado".

Sin embargo, "no haré un juicio de valor tan duro, porque probablemente tiene cadenas fuertes, principalmente de su partido, que creo que son los que más impiden avanzar en temas como la seguridad municipal, la ley de inteligencia o la infraestrcutura crítica", señaló White en declaraciones al medio citado.

"Creo que eso le impide a ella tener un discurso más fuerte", añadió el alcalde de San Bernardo, que aseguró, además, que al plantear su inquietud Jara respondió: "Creo que la infraestructura crítica es algo que podemos usar, la ley de seguridad municipal también. Si es necesario tener pistolas taser o armas no letales para controlar el comercio ambulante, okey".

No obstante, "no ha hablado nada (más) de eso. Espero que en la segunda vuelta, que es el partido final, ella dé una señal fuerte al respecto", manifestó White.

Hace falta que "maten a un político o a un periodista" para reconocer narcodictadura

White, integrante del comité central del PS y considerado un díscolo por sus constantes críticas al Gobierno de Boric en materia de seguridad, añadió que hace falta que "maten a un político o a un periodista para que reaccionemos y digamos que hay una narcodictadura".

"En la población no manda la municipalidad o el Estado. Y quien diga lo contrario está mintiendo: el que manda es el jefe narco que vive ahí. Él pone las condiciones", criticó el jefe comunal, cuya comuna fue escenario del trágico secuestro y posterior homicidio de Krishna Aguilera.

"Creo que vamos camino a ser Ciudad Juárez", reiteró el socialista, que después exhortó: "El mundo de la izquierda debe dejar atrás los prejuicios con el mundo militar. Uno puede sonar un poco díscolo, pero mi lugar está con las vecinas y vecinos de San Bernardo. Me debo a ellos y sé muy bien lo que viven a diario porque soy de la comuna".