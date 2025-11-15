Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.4°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Elecciones

Alcalde White: Sin duda votaré por Jara, pero decepcionado por su falta de señales en seguridad

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El jefe comunal de San Bernardo evitó, no obstante, "hacer un juicio de valor tan duro", pues la candidata tiene "cadenas fuertes, principalmente de su partido" que no dejan avanzar.

"Espero que en la segunda vuelta, que es el partido final, ella dé un indicio fuerte al respecto", agregó el socialista.

Alcalde White: Sin duda votaré por Jara, pero decepcionado por su falta de señales en seguridad
 ATON

Hace falta que "maten a un político o a un periodista" para reconocer que estamos en una narcodictadura, expresó White, considerado un díscolo en su partido por sus constantes críticas a las medidas de seguridad del Gobierno, en especial tras el caso de Krishna.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), afirmó que, "sin duda", votará por la candidata oficialista, Jeannette Jara, aunque expresó estar "decepcionado por su falta de señal respecto a temas de seguridad".

En una entrevista concedida a la Revista Sábado de El Mercurio, el jefe comunal indicó que, en una cita en el comando con la abanderada, no hablaron del tema: "Por lo mismo, estoy decepcionado".

Sin embargo, "no haré un juicio de valor tan duro, porque probablemente tiene cadenas fuertes, principalmente de su partido, que creo que son los que más impiden avanzar en temas como la seguridad municipal, la ley de inteligencia o la infraestrcutura crítica", señaló White en declaraciones al medio citado.

"Creo que eso le impide a ella tener un discurso más fuerte", añadió el alcalde de San Bernardo, que aseguró, además, que al plantear su inquietud Jara respondió: "Creo que la infraestructura crítica es algo que podemos usar, la ley de seguridad municipal también. Si es necesario tener pistolas taser o armas no letales para controlar el comercio ambulante, okey".

No obstante, "no ha hablado nada (más) de eso. Espero que en la segunda vuelta, que es el partido final, ella dé una señal fuerte al respecto", manifestó White.

Hace falta que "maten a un político o a un periodista" para reconocer narcodictadura

White, integrante del comité central del PS y considerado un díscolo por sus constantes críticas al Gobierno de Boric en materia de seguridad, añadió que hace falta que "maten a un político o a un periodista para que reaccionemos y digamos que hay una narcodictadura".

"En la población no manda la municipalidad o el Estado. Y quien diga lo contrario está mintiendo: el que manda es el jefe narco que vive ahí. Él pone las condiciones", criticó el jefe comunal, cuya comuna fue escenario del trágico secuestro y posterior homicidio de Krishna Aguilera. 

"Creo que vamos camino a ser Ciudad Juárez", reiteró el socialista, que después exhortó: "El mundo de la izquierda debe dejar atrás los prejuicios con el mundo militar. Uno puede sonar un poco díscolo, pero mi lugar está con las vecinas y vecinos de San Bernardo. Me debo a ellos y sé muy bien lo que viven a diario porque soy de la comuna".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada