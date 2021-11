Alcaldes, concejales y constituyentes declararon que buscarán sumar 500.000 votos para Gabriel Boric

Un grupo de alcaldes, constituyentes, concejales y organizaciones sociales dieron a conocer una declaración en donde afirman que buscarán sumar 500 mil votos para Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad.

El manifiesto llamado "500 mil nuevos rostros por Gabriel Boric", fue firmado por siete constituyentes, seis concejales y cinco alcaldes, entre los que destaca Jorge Sharp de Valparaíso, quien renunció a Convergencia Social tras la firma del acuerdo del 15 de noviembre.

Es momento de actuar. Constituyentes, alcaldes@s, concejal@s, territorios y pueblos trabajaremos por ¡500 mil nuevos rostros por Gabriel Boric! A cerrarle el paso al candidato de los abusos y poderosos, vamos por @gabrielboric. Si quieres sumarte, aquí 👇🏻https://t.co/X3dfOXH3dv — Jorge Sharp (@JorgeSharp) November 23, 2021

El escrito comienza afirmando que las elecciones presidenciales arrojaron "un resultado profundamente negativo", en el que "a pesar de la represión del Gobierno, un amplio sector del electorado se ha manifestado a favor de la alternativa ultraderechista".

También realiza una crítica a la convocatoria de "los pueblos que decepcionados y aburridos de promesas vacías, siguen reclamando cambios". "Desde hoy al 19 de diciembre próximo, desplegaremos todos nuestros esfuerzos para revertir los resultados de la primera vuelta y evitar que la ultraderecha llegue a La Moneda", declaran.

"No buscamos negociar. No buscamos incorporarnos a Apruebo Dignidad ni decirles cómo deben conducir su candidatura", continúa, asegurando que buscan aportar ampliando "el arco de convocatoria".

Los resultados electorales, según mencionan, "los llaman a unirse e incluir a quienes no se sintieron convocados en la primera vuelta", con el fin de "superar a la derecha desde los amplios sectores organizados e independientes".

Finalmente el manifiesto entrega un listado de demandas que "los pueblos han instalado desde el 18 de octubre", con el fin de que sean escuchadas e incorporadas por la candidatura de Apruebo Dignidad, como la "defensa del proceso constituyente", la libertad de los presos políticos del 18 de octubre, desmilitarización de la macrozona sur y la declaración de estado de emergencia climática.

[Lea también] Yasna Provoste: "El 19 de diciembre votaré por Gabriel Boric"

El convencional Manuel Woldarsky (ex Lista del Pueblo y ex Pueblo Constituyente) afirmó que "las ideas transformadoras que se basen en el respeto son las que representa este candidato y no el otro".

A juicio del constituyente por el Distrito 10, Chile "se juega la posibilidad de una transformación sin precedentes o, en el peor de los casos, que retrocedamos hacia un modelo político y social que nos llevó a la crisis que vivimos desde el 18 de octubre".