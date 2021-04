Alcaldes que buscan reelección volvieron a sus labores entre críticas de independientes

Tras el aplazamiento de las elecciones, los alcaldes que buscan la reelección volvieron durante este miércoles a sus funciones por siete días, situación que ha levantado cuestionamientos, ya que la campaña se encuentra suspendida para sus contrincantes.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), sostuvo que "no puedo quedarme en mi casa, cuando los vecinos y vecinas de La Pintana están pasándola mal. Hay instituciones que nos fiscalizan, esas instituciones funcionan, como la Contraloría, como los concejales y como el Servel".

"Estamos de cara a la ciudadanía, no andamos haciendo chanchullos", añadió la autoridad comunal.

Quien no se quiso referir a esta polémica fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), que sostuvo que "hoy retomé mis funciones, estoy realmente muy contenta. Lo primero que hicimos fue ir a ver los centros de vacunación, en uno se está vacunando contra el Covid (...) en estos días voy a estar básicamente en el tema del Covid".

La retadora de Matthei, la independiente Verónica Pardo, lamentó que "juntar los recursos ha sido súper difícil y alargar un mes más efectivamente tiene más costos. Tengo varios profesionales que trabajan conmigo y que se han puesto a disposición a trabajar gratis, pero yo no le puedo pedir eso a toda la gente, porque hay un tremendo esfuerzo detrás de familias, que no han tenido tampoco otro pago y que dependen de este tema más de campaña".

"También hay un costo asociado que es bien complicado y para mí en particular, como independiente, se vuelve a notar esta foto de la cancha dispareja", añadió.

El cientista político de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, manifestó que "si hay una candidatura ya instalada a nivel local sobre todo, yo creo que no se borra de la memoria. Sin embargo, con candidaturas nuevas que no han logrado llegar a ciertos territorios, para esas personas es más difícil, es decir, más que el olvido es el reconocimiento de candidaturas, llegar al espacio donde todavía no se ha llegado, esa va a ser la gran traba que genera este congelamiento".