Alejandra Krauss: Declaración de Ximena Rincón es derechamente tendenciosa

Gran molestia causaron en la Democracia Cristiana las declaraciones de la senadora Ximena Rincón (Demócratas) luego de que calificara como un "hecho político grave" su inhabilitación para postular a la reelección en el Senado.

Esta mañana, la exministra acusó que hubo una estrategia para "ganar por secretaría" y apuntó directamente hacia la presidenta del Partido Socialista y también candidata por la misma zona, Paulina Vodanovic (PS), además de Francisco Huenchumilla (DC), por -a su juicio- no poner la cara en la reclamación ante el Tricel y hacerlo sólo a través de un abogado.

En El Primer Café, la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, fustigó sus declaraciones manifestando que son "inaceptables las palabras de una senadora de la República, que creo que tiene el título de abogada porque bien sabe ella que la forma de requerir y hacerse parte en los tribunales, en este caso en el Tricel, es a través de abogados".

Krauss emplazó a Rincón, excompañera de colectividad, a que "no pretenda revestir su posición haciendo afirmaciones que no solo son erradas, son derechamente tendenciosas".

La exministra Krauss además criticó que se intentara vincular esta acción en el Tricel con la decisión de Rincón de apoyar el Rechazo en el primer proceso constituyente.

"No solo hace afirmaciones que no son aceptables respecto a la presidenta del Partido Socialista y del presidente de mi partido, el senador Huenchumilla, sino contra un miembro del Tricel. Lo pretende vincular a un tema de orden político", fustigó.

Krauss añadió que "la senadora Rincón se equivoca, y yo no le acepto las palabras que ha señalado respecto al presidente nacional, el senador Huenchumilla, quien ocupa el lugar que ocupa justamente por haber sido un hombre que siempre ha defendido las ideas".

"Los requerimientos a los tribunales se hacen a través de abogados. No para esconderse, sino para para cumplir los procedimientos", puntualizó.

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, planteó en El Primer Café que "lo más complejo de lo que plantea la senadora Rincón, más allá de que evidentemente tendrá que acatar el fallo y todo, es que efectivamente le adosa o pretende de esto transformar el debate en un debate de una pasada de cuenta".

"Para mí -agregó- lo que ocurrió en el caso de Daniel Jadue tuvo que ver con una acción directa de la derecha para dejarlo fuera, pero me parece que en este caso (...) la senadora tiene que tener más elementos para poder poner esas cosas sobre la mesa".

"No me parece que sea como tan liviano llegar y decir 'se esconden detrás de un abogado'. (...) es natural que ella plantee lo que lo que ha dicho, pero me parece que adosárselo a dos presidentes de partido, yo no lo compartiría porque efectivamente fue un requerimiento de todo el oficialismo", finalizó.

"Frustración"

Desde Amarillos, Isidro Solís dijo en El Primer Café comprender la reacción de Rincón que surge "desde la frustración, desde la afectación que está sufriendo en este momento", y la comparó con lo que probablemente diría "cualquier candidato que estuviera perdiendo su legítimo derecho a competir".

Sobre la decisión del Tricel, el también abogado indicó que "es una interpretación de la ley que la verdad es excesivamente rigurosa y está equivocada", sin embargo, añadió que "la facultad del Tricel para resolver como lo hizo es una facultad que le entregamos todos. Es parte de nuestra institucionalidad".

Desde Renovación Nacional, Luis Pardo expresó que "no comparto que se le atribuya una naturaleza política a una resolución judicial", sin embargo, dijo que lamenta que entiende que esté "reaccionando de esa forma".