Ante la situación crítica del Covid, Mañalich y Siches plantean posponer las elecciones de abril

Considerando el complejo estado de la pandemia, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich y la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, sacaron a colación la idea de posponer las elecciones del 10 y 11 de abril, algo que, tras discutirse largamente en las primeras semanas de contagios en 2020, resultó en la prórroga del Plebiscito.

La otrora autoridad sanitaria planteó en T13 que "si la situación no mejora en forma importante durante esta semana y se mantiene estable -y para qué decir si empeora-, yo creo que hay que abrir una conversación muy seria respecto a este paquete de elecciones de abril", pues si bien valora que se aprobara realizarlo en dos días, el tiempo que podría tomar cada ciudadano en sufragar es un factor a considerar.

"Lo digo con mucha prudencia porque se puede prestar de nuevo para malas interpretaciones", añadió, en alusión a las críticas que le ganó el haber propuesto lo mismo en el caso del referéndum constitucional.

Según consignó El Mercurio, fue después de estas declaraciones que el Colegio Médico difundió este lunes un video de Siches, en el que ella indica que el gremio mantiene los parámetros para llamar a suspender los comicios, es decir, que si dos semanas antes de ellos, la ocupación de camas críticas supera el 95 por ciento a nivel nacional.

En el mismo registro, la doctora cuestionó el uso del plan "Paso a Paso" desde el Gobierno por la autorización de cultos religiosos, versus el cierre de gimnasios y la apertura de centros comerciales, asegurando que la estrategia del Minsal "ha perdido su lógica sanitaria".

DIVISIÓN FRENTE A LA PROPUESTA

El ex presidente de la Comisión de Salud del Senado Rabindranath Quinteros (PS) dijo al matutino que, aunque no hay que dar por cerrado ningún debate, "no creo que vaya a ocurrir una suspensión. No es factible a esta altura".

Más drástico fue el líder del PPD, Heraldo Muñoz, quien tildó de "imprudente" la discusión, en razón de que el Plebiscito de octubre igualmente se realizó con comunas en cuarentena, así como también lo hicieron varias primarias presidenciales hace algunas semanas.

Por su parte, el diputado Gabriel Silber (DC) reconoció que es complicado mover cuatro elecciones, pero si el Colegio Médico y la Mesa Covid dan una propuesta concreta, la Falange está dispuesta a revisarla. En la misma línea se manifestó el senador RN Francisco Chahuán, quien admitió que admitió que realizar comicios con varios territorios confinados puede ser difícil, y estimó que se debe "estar atento a la realidad epidemiológica".

"Lo que no puede ocurrir es que la elección se transforme en una nueva ola de contagios. Si eventualmente las condiciones no cambian hay que estar abiertos a ver alternativas", apuntó.