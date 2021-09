Así será el orden de los candidatos presidenciales en la papeleta de noviembre

El Servicio Electoral (Servel) sorteó este jueves el orden en que los siete candidatos presidenciales aparecerán en la papeleta para las elecciones del próximo 21 de noviembre.

Gabriel Boric, el candidato del bloque Apruebo Dignidad, encabezará el listado seguido por el abanderado de Republicanos, José Antonio Kast.

Yasna Provoste, la representante del bloque Unidad Constituyente, estará ubicada en el tercer puesto de la papeleta y la seguirá el candidato de Vamos por Chile, Sebastián Sichel.

El quinto lugar de la papeleta aparecerá Eduardo Artés, quien representa en estas elecciones al movimiento de izquierda Unión Patriótica.

El candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, estará en el penúltimo puesto cerrando la lista el representante del Partido de la Gente, Franco Parisi.

El orden de la papeleta de noviembre:



1 Boric

2 Kast

3 Provoste

4 Sichel

5 Artés

6 Enríquez Ominami

7 Parisi



Servel acaba de realizar el sorteo @Cooperativa — Valentina Godoy B (@valegodoyb) September 16, 2021

Reacciones del sorteo

Luego de la realización del sorteo, la vocera de campaña de Sichel, Katherine Martorell (RN), declaró que el resultado del Servel "terminó siendo un reflejo de la realidad: Sebastián Sichel al centro con el número 4, poniendo al centro a las personas, y alejado de los extremos que son precisamente lo que las personas no quieren más".

Sobre la idea anterior también se refirió el candidato presidencial de "Chile Podemos +" Sebastián Sichel, quien utilizó sus redes sociales para señalar que en la papeleta se encuentra "justo en el centro, lejos de los extremos".

El 21 de noviembre estaremos en el número 4️⃣! Justo en el centro, lejos de los extremos 😉 #SePuede #SichelPresidente https://t.co/g4EVxiuq5K — SichelPresidente (@sebastiansichel) September 16, 2021

Por su parte, el candidato José Antonio Kast (PR) señaló que se mostró "contento" ya que nuevamente son "el número 2 de la papeleta". "La V de la victoria es la K horizontal, que es nuestro llamado de campaña. Los invitamos a atreverse y a jugarse por el 2", indicó.

Desde la otra vereda, el presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicó que "ojalá signifique algo" tras quedar en el primer lugar en la papeleta. Además aseguró que desde el lunes se lanzará un proceso de participación ciudadana, haciendo énfasis en que "las ideas no son solamente las que se generan al interior de los partidos políticos".

"Me parece tremendamente importante que Apruebo Dignidad, que no es una alianza pegada con chicle, no es un pegoteo electoral, sino que nos hemos venido encontrando en las luchas sociales hace mucho tiempo, tenga un programa que sea cohesionado y que permita dar gobernabilidad para adelante", dijo Boric sobre el peso del programa del ex candidato Daniel Jadue (PC) en el proyecto de Gobierno de Apruebo Dignidad.

Demora en el programa de gobierno de Provoste

Por otra parte, Yasna Provoste (DC) afirmó que su equipo sigue trabajando en poder terminar y dar a conocer su programa de gobierno, dado que aún se está consolidado con el de los otros candidatos de Nuevo Pacto Social.

"Nosotros ya lo hemos anunciado hace dos semanas, en donde se integraron todos los partidos de el Nuevo Pacto Social. Ellos ya han estado trabajando para ir incorporando elementos a nuestro a nuestro programa", detalló la abanderada presidencial de este pacto.

En esta línea, afirmó que "el programa es siempre un documento en construcción, porque se hace también a partir de lo que cada uno de nosotros va escuchando en las actividades de terreno, es el sentido por el cual nos desplegamos en el país".

El próximo miércoles se llevará a cabo el primer debate presidencial, del cual no participarán ni ME-O ni Parisi, el primero por tener que hacer una cuarentena posterior a un viaje a México, y el segundo por estar en Estados Unidos.