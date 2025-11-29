Balotaje: Mineduc fija fechas y protocolos para uso de colegios como locales de votación

El Ministerio de Educación anunció las medidas que regirán para los establecimientos educacionales que funcionarán como locales de votación en la Segunda Vuelta de la Elección Presidencial 2025, programada para el domingo 14 de diciembre.

El protocolo, elaborado en coordinación con el Servicio Electoral (Servel) y el Ministerio del Interior, ya fue enviado a todas las Secretarías Regionales Ministeriales y a los colegios involucrados.

Entrega de establecimientos a las fuerzas de orden

Según informó el Mineduc, los recintos educacionales destinados a la votación deberán ser entregados a las fuerzas encargadas del orden público el viernes 12 de diciembre a partir de las 09:00 horas.

Aquellos establecimientos que aún no hayan concluido su año escolar suspenderán sus actividades ese día, sin obligación de recuperación.

Desde la entrega, Fuerzas Armadas y Carabineros se instalarán en los locales para su habilitación y permanecerán allí hasta el término de las funciones electorales. Esto se extenderá hasta el cierre de los Colegios Escrutadores en los casos donde los establecimientos cumplan también esa función.

Devolución de establecimientos y continuidad de las clases

Los colegios serán devueltos a sus sostenedores la noche del domingo 14 de diciembre, una vez finalizado el proceso electoral. El Mineduc aseguró que se adoptarán las medidas necesarias de orden e higiene para que las actividades escolares puedan desarrollarse con normalidad el lunes 15 de diciembre, en los establecimientos que aún no terminan su año académico.

No obstante, los sostenedores que lo requieran podrán solicitar la suspensión de clases para el lunes 15, siguiendo la normativa vigente y considerando la recuperación de jornadas. La autorización dependerá de la Secretaría Regional Ministerial de Educación correspondiente.

Esta definición, recalcó el ministerio, busca resguardar la continuidad del servicio educativo, especialmente en aquellas comunidades que aún mantienen actividades escolares durante diciembre.

Casos excepcionales

El Mineduc indicó que situaciones particulares, como establecimientos que operarán como sede de Colegios Escrutadores y que requieran mayor tiempo de sanitización u organización, deberán resolverse a nivel local.

En estos casos, las decisiones deberán equilibrar la continuidad educativa con la correcta ejecución del proceso electoral.