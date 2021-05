Biobío y La Araucanía, dos de las principales batallas de la inédita segunda vuelta de gobernadores

En un paso inédito hacia la descentralización, Chile votó en las elecciones del 15 y 16 de mayo a sus gobernadores: las máximas autoridades regionales que reemplazarán a la actual figura del intendente, que designa el Presidente de la República.

Trece de las 16 regiones del país tendrán el 13 de junio una segunda vuelta para elegir a su primer o primera gobernadora, mientras que tres zonas ya definieron en primera vuelta a sus nuevas autoridades: Valparaíso, Aysén y Magallanes.

A continuación, revisamos las proyecciones de los finalistas de los balotajes en La Araucanía y el Biobío, epicentro del llamado conflicto mapuche, que enfrenta desde hace décadas a comunidades indígenas con empresas agrícolas y forestales que explotan tierras consideradas ancestrales.

LA ARAUCANÍA

Eugenio Tuma, PPD y ex diputado y ex senador, logró la primera mayoría en La Araucanía, con 30,29%, pero deberá ir a balotaje por la gobernación, enfrentando al independiente de Chile Vamos Luciano Rivas, que logró 19,96%.

Según Tuma, "el voto popular y el respaldo ciudadano va a compensar las faltas de competencias que va a tener este nuevo gobernador. En todo caso, la figura del nuevo gobernador tiene respecto de Temuco y Padre Las Casas una zona metropolitana y vamos a trabajar, como alcalde mayor, con los dos alcaldes que han sido favorecidos con inmensas votaciones".

Rivas, en tanto, afirma que tuvo "una votación transversal que no responde a un solo sector político, sino que una votación que busca una mejor desarrollo para nuestra Araucanía y, en ese sentido, el tema de no ser militante en un partido ha ayudado mucho a que la gente pueda entender que lo que queremos es el bienestar" de la zona.

BIOBÍO

En el Biobío, el independiente ex DC Rodrigo Díaz logró 27%, y disputará con la UDI Flor Weisse (20%) la gobernación en segunda vuelta.

"Voy a conversar con todas las personas de buena voluntad que quieran ayudarme", aseveró Díaz.

"Me siento muy cómodo siendo independiente, tengo que ser claro y correcto con lo que he comprometido con la ciudadanía: he prometido un gobierno independiente, plural. Claro, desde la posición de una persona que ha militado toda la vida en las ideas de la centroizquierda y el humanismo cristiano, pero lo haré como independiente", agregó.

"Yo soy optimista y positiva, y voy a hablarle a la gente, más allá del color político y transversalmente, cruzando las fronteras políticas, que es lo que he hecho en todas las elecciones. Estoy confiado que en esta elección lo voy a lograr", afirmó, por su parte, Weisse.