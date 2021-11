Boric: "En la democracia que aspiramos, las policías no allanan organizaciones políticas con metralletas"

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, condenó la forma en que se llevó a cabo el allanamiento en la sede del Partido Comunes, en el Barrio Concha y Toro en Santiago Centro, por parte de Carabineros, en el marco de la investigación a la fallida campaña de Karina Oliva para la gobernación de la Región Metropolitana y en vísperas de las elecciones generales de este domingo 21 de noviembre.

"Lo he repetido estos días, rechazo malas prácticas y todo debe ser investigado sin matices. Dicho eso, espero convengamos en algo: en la democracia que aspiramos las policías no allanan cn metralletas a organizaciones políticas opositoras cn transmisión en vivo a hrs de elección (sic.)", tuiteó esta noche el abanderado del Frente Amplio y del Partido Comunista, quien el jueves le quitó el respaldo a la actual candidata a senadora.

La policía militarizada, en primera instancia, concurrió hasta la casa de Oliva en el Barrio Yungay, sin embargo, la politóloga no estaba en el lugar.

Debido a ello, se instruyó a Carabineros a acudir a la sede del partido, con una orden de entrada y registro emanada desde el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

A última hora de la tarde, personal del GOPE llegó a la sede, a la ingresó con armamento y derribando la puerta a golpes, luego de que, según dijo el fiscal Milibor Bugueño, de la Fiscalía de Alta Complejidad, no se lograra obtener una autorización "voluntaria" para el acceso, por lo que se debió solicitar "la autorización judicial respectiva".

"La idea es tratar de tener la mayor cantidad de antecedentes para acreditar o no los hechos delictivos y la participación de determinadas personas", dijo el persecutor que no aclaró si hubo incautación de documentos u otros elementos. No obstante, imágenes muestran a efectivos llevándose varias bolsas llenas con hojas.

Desde Comunes, en tanto, aseguraron que no se opusieron a la diligencia y acusaron medidas "desproporcionadas e injustificadas".

"Hemos conocido por televisión el allanamiento y registro de la sede de nuestro partido por parte de efectivos del GOPE de Carabineros de Chile. Ninguna de las integrantes de nuestra dirección fue informada previamente de la diligencia, que se realizó sin oposición de ninguna persona de nuestro partido y en nuestra ausencia", señaló la colectividad en un comunicado.

"Sin dudas nuestro compromiso está con la justicia y la transparencia, lo que es fundamental en un proyecto transformador como el nuestro y el de Apruebo Dignidad", añade la declaración.

Estas diligencias se enmarcan en la indagatoria de oficio que el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, lleva adelante por un posible caso de fraude de subvenciones en la declaración de gastos de la anterior campaña de Oliva, tras el reportaje de Ciper que dio a conocer abultados pagos a su equipo asesor.

De acuerdo con el reportaje, elaborado con base en el registro del Servicio Electoral sobre gastos de campaña, siete asesores de la fallida candidatura del Frente Amplio -todos militantes de Comunes- presentaron boletas por un total de 137 millones de pesos.