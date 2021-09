Boric: "No es responsabilidad de Apruebo Dignidad" el rechazo de candidaturas parlamentarias

Luego de que 96 de sus candidaturas parlamentarias fueran rechazadas por el Servicio Electoral (Servel), los presidentes de partidos de Apruebo Dignidad acudirán este viernes hasta el organismo para "buscar soluciones", dado que -aseguran- ellos "no tienen responsabilidad".

En el caso de este bloque, se cayeron sus listas parlamentarias en 17 distritos.

Según detalló el Servel, la mayoría de las negativas se fundaron en que no se cumplió el requisito de cada nombre debe ser ratificado por todos los partidos del pacto, y principalmente faltaron las firmas de Comunes o Convergencia Social, y en otros casos, de Revolución Democrática o de la Federación Regionalista Verde Social.

Desde la coalición indicaron que esperan no tener que llegar a un requerimiento ante el Tribunal Electoral, sino que pueda existir alguna fase previa que permita que estas candidaturas sean aceptadas.

De hecho, plantean que al no estar todos sus partidos legalizados en todas las regiones tuvieron dificultades en la plataforma electrónica del Servel durante el proceso, por ejemplo, que no se les dejaba ingresar las firmas en las zonas donde ciertas tiendas no están constituidas.

Incluso dicen que el día de la inscripción aquello le fue comunicado a Óscar San Martín, encargado de Informática dle Servicio, y que él admitió un error en el origen de la plataforma y que les aseguró que iba a ser solucionado. Sin embargo, ayer se encontraron con el casi centenar de resoluciones negativas.

Ante esto, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, afirmó que se trató de un "problema de plataforma" y que no es responsabilidad de la coalición, pese a las críticas recibidas por realizar el trámite en la fecha límite.

"Lo que pasa es que la plataforma está pensada para partidos que están constituidos nacionalmente y hay varios partidos de Apruebo Dignidad que están constituidos regionalmente, entonces ahí se generó un desajuste en la plataforma. Insisto, esto no es responsabilidad de Apruebo Dignidad", detalló el abanderado.

"Sé que esto puede generar incertidumbre, pero les quiero transmitir tranquilidad", puntualizó.

Pese a esto, Boric señaló que tras este problema le solicitó a los partidos de Apruebo Dignidad que "todos entendamos la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros hoy. Está la posibilidad cierta de gobernar Chile y por lo tanto no hay espacio para improvisaciones".

"Eso es algo que le transmito a las presidencias de partido, es algo que le transmito también a la ciudadanía: ustedes sepan de que en Apruebo Dignidad van a encontrar una apuesta seria", añadió.

El Servicio Electoral notificó este jueves el rechazo de 226 candidaturas parlamentarias, fundamentalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados.

PC Y RD SIN CANDIDATOS A SENADORES POR CUOTA DE GÉNERO

El candidato a senador y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió a la impugnación de la lista de candidatos a senadores del PC, sobre lo cual señaló que en el "caso de senadores, nuestra lista de senadores, la impugnación viene por el hecho de que no se cumplió con los porcentajes de (cuota de) género".

"Eso a raíz de que alguna candidatura se cayó a última hora, pero eso tiene un plazo de cuatro días para que repongamos esa situación", agregó.

La ley establece que en las listas de cada partido debe haber máximo 60% hombres o 60% mujeres.

El PC presentó seis hombres y sólo dos mujeres, por lo que tiene cuatro días para corregirlo, misma situación que afrontar el partido frenteamplista Revolución Democrática, que presentó cuatro hombres y dos mujeres.

Aprovechó de criticar esto la senadora DC y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste: "Hay muchos partidos que hacen gárgaras con el tema de la participación de la mujer y hoy están cuestionados porque no cumplieron el requisito de la cuota (...) da cuenta del grado de conocimiento que uno tiene respecto de las leyes electorales".

Nuevo Pacto Social tiene cinco candidaturas a diputaciones rechazadas, entre ellas las de los actuales diputados Ricardo Celis (PPD) y Pablo Vidal (Nuevo Trato). En estos casos, las impugnaciones apuntaron a que no tenían declaración de cuenta bancaria o declaración jurada ante notario, pero los afectados dicen que tienen los comprobantes de que sí lo hicieron y esperan que el problema se solucione pronto.

Esta coalición también afrontó dificultades como las de Apruebo Dignidad, pues el Partido Liberal y Ciudadanos, que son parte del pacto, no están constituidos en todas las regiones. Ante ello, desde Nuevo Pacto Social dijeron que se iban comunicando con el Servel durante la misma jornada y se generaba la solución. A raíz de esto se ha interpretado que Apuebo Dignidad hizo lo mismo pero sobre la hora.

"Cuando las cosas se hacen a último minuto, suelen terminar mal", tuiteó hoy Alfredo Joignant, consejero del Servel, quien si bien no aludió directamente a esa situación, sus palabras han sido interpretadas en el sentido señalado en redes sociales.

En los otros pactos, el oficialista Chile Podemos+ sufrió el rechazo de ocho candidaturas; el Partido de la Gente (de Franco Parisi), cinco; el PRO, 3; Igualdad y el Partido Humanista, 14, y los ecologistas verdes, 4.

En estos casos se debió principalmente a razones vinculadas a la falta de documentos específicos más que por ausencia de firmas.

Una vez publicadas las resoluciones del Servel, los bloques tienen cinco días para apelar y la justicia electoral, 10 días para resolver.