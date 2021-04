¿Campaña o trabajo? Alcaldes candidatos se despliegan por sus comunas tras retomar sus funciones

Tras la postergación de las elecciones para el 15 y 16 de mayo, los alcaldes retomaron sus funciones esta semana y se desplegaron en las calles implementando y apoyando distintas medidas sanitarias y económicas.

De acuerdo a la legislación, los jefes comunales pueden volver a sus cargos por ocho días entre periodos de campaña, es decir, pueden estar hasta el próximo jueves a cargo de los municipios.

Uno de ellos fue el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán -quien va por la reelección-, que anunció la implementación de "brigadas sanitarias" para vacunar a aquellos que "estando en edad de vacunación, no lo han hecho", además de la habilitación de "puntos de vacunación en horario vespertino".

POLÉMICA

De la misma manera lo hizo el jefe comunal de Renca, Claudio Castro -que también va por la reelección-, quien anunció un apoyo para las ollas comunes de su comuna y un plan económico y social, con la entrega de mercadería para los vecinos.

La polémica nace porque todas las medidas desplegadas este fin de semana pueden ser interpretadas como una campaña política y el candidato a la alcaldía de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), indicó que aunque no cree que una semana "haga la diferencia", lo grave es que los municipios son usados como "aparato de campaña".

"No están preocupados de resolver los problemas de la comunidad sino que generar ayudas directas, demostrarse por distintas partes como los grandes salvadores de comunas con las cuales no han trabajado de buena manera durante los últimos cuatro años y ahí por supuesto que se produce una desigualdad electoral grande, por la utilización de recursos municipales, de personal municipal, de instalaciones municipales, no solo por objetivos de campaña, también para personales", señaló.

A esto le respondió el alcalde Castro y dijo que sí puede ser considerado como "injusto" por los aspirantes, pero que "lo que corresponde que los alcaldes encabezamos la estrategia, eso no significa que nosotros nos transformemos en los superhéroes o que si no estuviéramos nosotros no pasa nada de lo que le corresponde a la Municipalidad llevar adelante".

El alcalde de Estación Central, Miguel Abdo, implementará un producto sanitizador en puntos de alto flujo como estaciones de Metro y paraderos de buses: "A mí me deja muy confiado porque un producto que está certificado por la Universidad Católica, entonces es un producto que no daña y es inocuo a la piel", explicó.

"Todo el mundo habla mucho de la fiscalización, la fiscalización parte con nosotros, la fiscalización parte por el autocuidado, si no somos capaces de eso, vamos a ser capaces de muy pocas cosas", reflexionó.