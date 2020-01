Codina por gobernadores: La gente no perdonará un cargo que no aportará al desarrollo regional

Germán Codina, alcalde de Puente Alto y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), reiteró su postura de que no están dadas las condiciones para celebrar las elecciones de gobernadores regionales en octubre y advirtió que la ciudadanía "no va a perdonar" que se cree un cargo de alta remuneración y que "no aportará" a la descentralización.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la autoridad comunal sostuvo que en el contexto social que vive el país "la gente no va a perdonar que se esté creando un cargo que tiene runa remuneración mensuales de ocho millones de pesos, cuando esa persona no va a ser un tremendo aporte al desarrollo de la región ni cambiar hacia la descentralización".

El alcalde precisó que lo que han planteado desde la AChM, aún no como una postura oficial, no es postergar los comicios, sino que "lo que hicimos fue abrir una reflexión, un debate, con relación a una situación que nos preocupa mucho y que tiene que ver con falso proceso de descentralización".

"Hay que ser muy francos y quisimos plantear antes nuestros reparos a la manera en que se está desarrollando el proceso (...) es tanto nuestro interés ñeque de verdad las regiones puedan tomar decisiones y no se impongan las cosas desde Santiago, nos preocupa que esto se transforme en una suerte de placebo, de remedio falso que termine anestesiando los ánimos de descentralización", manifestó.

Atribuciones de intentes y gobernadores

Codina expuso que las aprensiones que plantean desde la AChM tienen relación con el proceso constitucional que empieza y también con las atribuciones que tendrán los futuros gobernadores regionales.

"La gente tiene que saber que los intendentes, a pesar de que se les cambia el nombre a delegados presidenciales, van a seguir siendo nombrados desde Santiago y van a seguir tendiendo las atribuciones en seguridad y sobre los seremis", detalló

Por contraparte, "el gobernador regional se va a transformar en la práctica casi exclusivamente en el presidente del Gobierno Regional para presidir, presentar proyectos e ir eligiendo cómo se financian, pero ni siquiera con una ley de rentas regionales, que es algo que también se ha venido requiriendo", comparó.

"La ciudadanía hoy no acepta que se le quiera pasar gato por libre, y nos gustaría: o se le entregan más atribuciones al gobernador regional quitándole algunas al delegado presidencial, o vemos qué atribuciones desde los Ministerios pueden ser traspasadas a los gobiernos regionales", planteó.

Niega "operación política"

Esta postura aún no es oficial en la AChM y tampoco es unánime. Hay matices e incluso voces contrarias, como el alcalde de Independencia, el PS Gonzalo Durán, quien acusó una especie de operación para "resolver los intereses de partidos políticos" del oficialismo.

Esto suena más a resolver los intereses de partidos políticos, que la legítima aspiración ciudadana de caminar hacia un país descentralizado, con más oportunidades, digno y justo (4/4) — Gonzalo Durán (@Duranbaronti) January 21, 2020

Codina rechazó el planteamiento e insistió que han manifestado reparos al proceso porque, entre otros aspectos, "nos interesa el tema del financiamiento de los gobiernos locales y regionales, algo que está al debe", tema que conversaron con el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado.

"Él nos anunció que están terminando un proyecto para crear un Fondo Común Municipal II, en que el Gobierno colocaría el 50 por ciento de recursos de ese nuevo fondo, los municipios más ricos, otro 50 por ciento, y eso se redistribuiría según pobreza (...) un avance de todas maneras", subrayó.

Asimismo, valoró la ley corta que ha comprometido el Gobierno para subsanar los problemas en la ley que crea el cargo de gobernador regional.