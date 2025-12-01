Con Ximena Rincón a la cabeza, líderes de Demócratas dieron su apoyo a Kast

Un grupo de líderes del partido Demócratas, encabezado por la senadora y presidenta de la colectividad, Ximena Rincón, oficializó este lunes por la mañana su respaldo al candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast, de cara a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre.

Tras reunirse en la sede del Partido Republicano, los dirigentes —entre los que también se encontraban el vicepresidente Jorge Tarud y el secretario general, Carlos Maldonado— señalaron que existen coincidencias programáticas con el abanderado opositor en temas clave como seguridad, salud, cárceles e infancia, lo que motivó la decisión de entregarle su apoyo.

"La verdad es que hay muchas más coincidencias que diferencias", dijo Rincón en una rueda de prensa junto con sus camaradas y Kast.

"Hay que tomar definiciones y no repetir errores del pasado. Esto lo he dicho en más de una oportunidad: en la elección pasada no marqué mi voto y, en esta oportunidad, los que estamos aquí hemos decidido apoyar a José Antonio Kast, porque creemos que, como lo ha dicho también el expresidente (Eduardo) Frei, pese a que tenemos diferencias, hoy día tenemos un solo gran objetivo y es recuperar el país para hombres y mujeres", afirmó la timonel de Demócratas.

La dirigenta defendió que "esto no se trata de izquierdas y derechas; se trata de Chile".

Por su parte, Kast agradeció el apoyo de los directivos de Demócratas, destacando que "no es el apoyo de un partido, sino que es el apoyo de personas que ejercen el liderazgo dentro de un partido".

Agregó que su eventual administración no sería un gobierno del Partido Republicano ni de Kast, manifestando su intención de trabajar con otros sectores.

Mientras el líder republicano sigue sumando respaldos desde el centro político y la centroderecha, la candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se encuentra hoy con actividades de campaña enfocadas en la Región de La Araucanía.

El miércoles por la mañana, los dos aspirantes a La Moneda tendrán un nuevo cara a cara en el debate radial organizado por Archi, que transmitirá Cooperativa.