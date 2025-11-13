Cordero: Detrás de los cánticos contra Carabineros hay un profundo desconocimiento

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, condenó este jueves los cánticos que un grupo de simpatizantes de la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, profirió contra Carabineros durante el cierre de campaña de la militante comunista en Maipú, celebrado el martes por la noche.

Haciendo una reflexión personal como hijo de carabinero, el secretario de Estado calificó la consigna "El que no salta es paco" de "profundo desconocimiento" hacia la institución policial.

"En primer lugar, detrás de esos cánticos que en algunas ocasiones pueden existir lo que hay es un profundo desconocimiento de lo que son las instituciones, entre otros, Carabineros", dijo Cordero.

El ministro aseguró que el actual Gobierno "ha demostrado no solo el apoyo a Carabineros, sino que además su fortaleza institucional y la importancia que tiene para los chilenos".

En un segundo punto, el titular de Seguridad amplió su crítica, señalando que, como sociedad, "una de las cosas que no hemos aprendido es que las instituciones permanentes de la República no son de nadie".

"Esto también lo hablo para quienes creen que políticamente se pueden apropiar de las instituciones", advirtió.