Cuatro de cinco mujeres de entre 41 y 50 años participarán de las elecciones de este fin de semana

"Autonomía y participación ciudadana de mujeres" es el nombre del estudio que realizó la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu), que preside la primera dama, Cecilia Morel, para conocer y analizar la opinión pública de las chilenas en el contexto de las próximas elecciones del 15 y el 16 de mayo.

Entre los principales resultados se encuentra la alta intención de ir a votar en los procesos eleccionarios que vivirá el país a lo largo de este año, incluyendo los comicios de fin de año para elegir presidente, senadores y diputados.

La muestra fue levantada en el mes de febrero, a través de encuestas telefónicas a 642 mujeres mayores de 18 años residentes en distintas regiones y que son parte de los programas que realiza Prodemu para el empoderamiento y autonomía de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, o bien, en condición de pobreza multidimensional, realidad que le corresponde al 20 por ciento de las mujeres del país, de acuerdo a la encuesta Casen.

La muestra fue realizada por el Centro de Estudios de Género (CEG) de Prodemu en "un esfuerzo por identificar y cuantificar cómo se comportan las autonomías de las mujeres chilenas de cara a los procesos democráticos en Chile para el año 2021-2022, abordando diversas preguntas, reactivos y actitudes sobre ciudadanía y participación, con el fin de aportar estadísticas que den cuenta de problemáticas desde la perspectiva de las mujeres del país", destacó la fundación.

GANAS DE PARTICIPAR

El informe señala que existe una alta predisposición a participar de los comicios porque hay esperanza de que ese voto pueda cambiar su realidad.

La mayor frecuencia de mujeres que responden que sí poseen intención de participar en las elecciones de este fin de semana son aquellas que se encuentran entre 41 y 50 años de edad, rango etario que irá a votar en un 83 por ciento. Las siguen ciudadanas de entre 71 y 80 años, con un 77 por ciento, según el estudio.

Las regiones de La Araucanía y Arica y Parinacota presentan una alta disposición a ir votar, con un 82 por ciento y un 85 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la Región de O'Higgins, un 75 por ciento de ellas demuestra su intensión por participar en el proceso democrático; mientras un 22,5 por ciento opina que no asistirá a sufragar, por su parte un 2,5 por ciento no sabe o no responde al ser encuestada.

Para la directora nacional de Prodemu, Paola Diez, este estudio también explica las prioridades de las mujeres de cara al proceso constitucional que estamos viviendo como país: "Ellas señalan en un 99 por ciento a la educación, salud y pensiones, pero además casi un 70 por ciento respondió que tiene expectativas de que estos temas mejorarán en la nueva Carta Fundamental, ya que son los que más les afecta, es decir, derechos fundamentales en lo que ellas tienen dificultades de acceso".

Ello explica que un 72 por ciento de las mujeres señale que asistirá a votar al Plebiscito Constitucional de Salida, que se realizará la primera semana del año 2022.

En tanto, un 81 por ciento asistirá a las Elecciones Generales para Presidente de la República y 76 por ciento lo hará en las elecciones primarias ciudadanas, lo cual habla de una alta participación y confianza de las mujeres en los procesos electorales.