Catorce autoridades renunciaron al Gobierno para postular a las elecciones del 2021

El Presidente Sebastián Piñera aceptó las renuncias presentadas por 12 autoridades -a las que luego se sumaron otras dos-, todas ellas con motivo del término del plazo legal -que se cumple este sábado- para quienes "quieran participar en el próximo ciclo electoral 2021".

Si bien no se conoce a qué cargos públicos aspira cada uno de ellos, Presidencia informó mediante un comunicado que el Mandatario ya dispuso quienes quedarán al mando de cada repartición tras su salida.

Aquí el listado de los cargos que cambian en el gobierno a partir de las renuncias para candidaturas parlamentarias @Cooperativa pic.twitter.com/u5JnIDhnMq — Valentina Godoy (@valegodoyb) November 20, 2020

Subsecretarios:

Francisco Moreno deja la Subsecretaría de Hacienda , y lo sustituirá el ahora ex director nacional del Servicio Civil Alejandro Weber , sicólogo Organizacional de la Universidad Católica y Master of Business Administration y Master of International Development en la Universidad de Duke.

deja la , y lo sustituirá el ahora ex director nacional del Servicio Civil , sicólogo Organizacional de la Universidad Católica y Master of Business Administration y Master of International Development en la Universidad de Duke. Juan Masferrer abandona la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y lo reemplaza la ahora ex jefa de División de Desarrollo Regional de la misma cartera María Paz Troncoso, administradora pública de la Universidad de Chile.

Masferrer ejerció como intendente de O'Higgins entre 2018 y 2020 y recién en junio de este año había asumido como Subdere. Junto a su familia tomó la decisión de "volver a mi Región de O'Higgins, y ser parte de los procesos tan treascendentales que vienen para el país", explicó, sin adelantar a qué se postulará: "Debo conversarlo con la gente de la región y del partido -la UDI- para ver cómo avanzamos".

Intendentes:

Martín Arrau sale de la Intendencia de Ñuble , y asume el gobierno regional Cristóbal Jardua, quien se desempeñaba como seremi de Obras Públicas en la zona, y es abogado de la Universidad Pedro de Valdivia.

sale de la , y asume el gobierno regional Cristóbal Jardua, quien se desempeñaba como seremi de Obras Públicas en la zona, y es abogado de la Universidad Pedro de Valdivia. Sergio Giacaman, quien estaría ad portas de emprender una candidatura a diputado, abandona la Intendencia del Biobío. Tomará su lugar el ahora ex consejero regional por la Provincia de Concepción Patricio Kuhn.

Gobernadores:

Álvaro Jofré se va de la Gobernación de Iquique , quedando en su lugar el ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat Rodrigo Guagama , quien también posee un MBA del IEDE.

se va de la , quedando en su lugar el ingeniero comercial de la Universidad Arturo Prat , quien también posee un MBA del IEDE. Katherine López sale de la Gobernación de Antofagasta , y será reemplazada por Nalto Espinoza , egresado de Sociología de la Universidad del Norte.

sale de la , y será reemplazada por , egresado de Sociología de la Universidad del Norte. Gonzalo Chacón abandona la Gobernación de Elqui , y quien tomará su lugar es el ahora ex jefe de gabinete del Serviu de Coquimbo Marcelo Gutiérrez .

abandona la , y quien tomará su lugar es el ahora ex jefe de gabinete del Serviu de Coquimbo . Yamil Ethit renunció a la Gobernación de Colchagua, y será sustituido por el abogado de la PUC Manuel Cuadra , quien se desempeñaba como seremi de Minería de O'Higgins.

renunció a la Gobernación de Colchagua, y será sustituido por el abogado de la PUC , quien se desempeñaba como seremi de Minería de O'Higgins. Felipe Donoso deja la Gobernación de Talca , dejando a cargo al ahora ex jefe de división de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Maule Jaime Suárez , periodista y profesor de historia.

deja la , dejando a cargo al ahora ex jefe de división de Fomento e Industria del Gobierno Regional del Maule , periodista y profesor de historia. Enrique Rivas se va de la Gobernación de Diguillín , y asume su puesto el ahora ex seremi de Economía de Ñuble Roger Cisterna , cientista Político de la Universidad de Concepción y magister en Gestión Pública de la Universidad San Sebastián.

se va de la , y asume su puesto el ahora ex seremi de Economía de Ñuble , cientista Político de la Universidad de Concepción y magister en Gestión Pública de la Universidad San Sebastián. Cristóbal Martínez sale de la Gobernación de Punilla , y lo reemplazará Pía Sandoval , quien hasta ahora era la jefa de gabinete del Serviu de Ñuble, y es abogada de la Universidad de la República.

sale de la , y lo reemplazará , quien hasta ahora era la jefa de gabinete del Serviu de Ñuble, y es abogada de la Universidad de la República. Héctor Bórquez abandona la Gobernación de Chiloé, y será sustituido por el ahora ex jefe de Educación del Mineduc de esa provincia Pedro Andrade, licenciado en Educación de la Universidad Católica del Norte.

El comunicado del Ejecutivo cierra apuntando que "el Presidente agradece profundamente el gran trabajo realizado por las autoridades salientes, y da la bienvenida y entrega los mejores deseos a quienes inician sus labores en el Gobierno".

Más tarde se conoció la renuncia de otros dos gobernadores: el de Malleco, Juan Carlos Beltrán; y el de Magallanes, Homero Villegas, quien buscará postularse a diputado.

Ex autoridades analizan sus salidas

Sobre su salida, el ex intendente Arrau indicó que, si bien se habla de una eventual candidatura parlamentaria por la UDI, estará en proceso de reflexión desde ahora para analizar "dónde puede servir mejor".

"Quiero tener la opción abierta y por eso vamos a mantener un tiempo en una actitud de análisis, de conversar con la comunidad y ver dónde podemos aportar en este momento que sin duda en un momento que tiene grandes desafíos para el país y para la región", aseguró.

Además, indicó que no tiene ninguna definición precisa sobre el cargo que buscará, por lo que con el pasar de los días "iremos definiendo dónde puedo servir de mejor manera a cada uno de los habitantes de esta región".

Por su parte, el también ex intendente Sergio Giacaman señaló que "es un despropósito decir que también yo me pongo a disposición, pero la decisión de la candidatura no es algo solamente mío".

"Es una decisión que se debe tomar en familia, luego también con el partido, yo soy militante de un partido y es la UDI la que también tiene que invitarme a ser candidato o no (para ser diputado). Entonces yo lo que hoy resuelvo es ponerme a disposición", afirmó Giacaman.

Alcaldes también renuncian

A nivel local también hay novedades, con la renuncia de alcaldes también para cumplir con los plazos para el período electoral que se avecina. Entre estos están los jefes comunales de Villarrica, Pablo Astete, y de Lumaco, Manuel Painiqueo.

Se suman a las salidas, conocidas esta semana, de Miguel Becker, de Temuco; y de la suspendida Karen Rojo, que dimitió de la alcaldía de Antofagasta en medio del juicio que enfrenta por presunto fraude al Fisco.