Elección 2025: Los tres diputados más votados, y los tres que no llegaron a 400 votos

El diputado socialista Daniel Manouchehri ganó su reelección en el distrito 5 -Región de Coquimbo- y se alzó como el candidato a la Cámara Baja más votado en el país, sumando 94.501 preferencias, que le dieron el 21,16% en su zona.

La segunda votación más alta fue para la otrora Acción Humanista (AH) y actual Partido de la Gente (PDG) Pamela Jiles, en el distrito 12 de la Región Metropolitana, quien también fue reelecta, con 94.478 votos y 15,27% del total.

El "top 3" lo cierra e independiente en cupo del Partido Comunista (PC) Gustavo Gatica, quien en el distrito 8 de la capital cosechó 94.444 votos, siendo electo con 12,31%.

A las 9:00 horas de este lunes 17 de noviembre, en el distrito de Manouchehri queda por escrutar solamente una de las 1.745 mesas; mientras que en el de Jiles eran dos de 2.336 y en el de Gatica tres de 2.914.

Los tres candidatos que no llegaron a 400 votos

En las antípodas fueron tres los nombres que no superaron los 400 votos, convirtiéndose en las candidaturas con menos sufragios a lo largo del país.

Se trata de Tomás Yávar de Amarillos, que en el distrito 5 logró apenas 374 votos; y de los militantes el Partido Popular Mariela Hidalgo y Francisco Peñaloza, que en el distrito 7 sumaron 377 y 399 preferencias, respectivamente.