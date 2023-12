Elecciones 2024: ¿Habrá pactos "desde la DC hasta el PC" y "desde Republicanos al centro"?

La actividad legislativa se terminó por este año, ya que la próxima semana es distrital, y los partidos políticos ya ponen el acento en el 2024, con miras a la tramitación de las reformas del Gobierno, así como también en las elecciones municipales y de gobernador regional.

Respecto a los comicios de octubre del 2024, el diputado Jaime Naranjo (PS) reiteró la postura del Socialismo Democrático de que "estamos por llevar una sola lista, ojalá de todas las fuerzas que apoyan el Gobierno y las que son proclives al Gobierno. Estoy pensando desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista".

"Ojalá podamos llegar a un acuerdo único. Eso requiere generosidad", añadió.

Misma mirada comparte desde la oposición. La diputada Sofía Cid (RN) expresó que "siento que la gente en la calle lo que nos está pidiendo es que la derecha sea unida y eso implica desde Republicanos hasta el centro".

"Creo que es la única forma que podríamos tener éxito en las municipales, y no solamente en las municipales sino que poder representar nuestras ideas de la libertad, del emprendimiento y sacar adelante nuestro país. Yo creo que aquí hay que hacer gestos de nobleza", aseguró.

REFORMAS "TRABADAS"

En conversación con El País, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, dijo que la reforma previsional y el pacto fiscal son las piedras que siguen trabando la agenda oficialista, por lo que "es necesario despejar lo relevante para que nos concentremos en las tareas que realmente importan a la ciudadanía porque, en caso contrario, vamos a seguir profundizando la brecha que existe entre la política y la gente".

En esta misma línea, el diputado Jaime Araya (Independiente-PPD) reflexionó respecto al plebiscito y su preocupación por no arribar a acuerdos en materias importantes. "Me parece que es evidentemente un fracaso (el proceso constituyente) de la política en su conjunto, aquí no se salvó nadie porque tuvimos un intento de Constitución por izquierda, tuvimos un intento de Constitución por derecha", sostuvo.

Además, afirmó que "personalmente me hago cargo y hago esa autocrítica y tomo nota de que el resultado del domingo es más bien un rechazo a la política. Yo manifiesto mucho mi preocupación porque cada vez veo más que la ciudadanía percibe que la política es inútil, independientemente del actor, el partido o el grupo, la percibe inútil porque no resuelve problemas concretos en materia de delincuencia, no resuelve los problemas de pensiones".