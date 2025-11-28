Giras regionales: Kast visitó Chiloé y Jara fue a Antofagasta, enclave de Parisi

Tras el debate del jueves en el Foro Social de Cooperativa y el Hogar de Cristo, los candidatos presidenciales iniciaron sus respectivas giras regionales, contrastando sus mensajes sobre cómo abordar las prioridades del país de cara a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre.

El abanderado de la oposición, José Antonio Kast, se dirigió a la Región de Los Lagos, visitando Puerto Montt y la isla de Chiloé, mientras la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, llegó hasta la Región de Antofagasta, principal bastión electoral de Franco Parisi (Partido de la Gente), quien quedó tercero en la primera vuelta reafirmando su dominio en el norte.

Kast: Reformas políticas no van a ser nuestra principal ocupación

Al ser consultado por la prensa local sobre si Chiloé debía convertirse en región, el líder republicano señaló que esos temas de orden político pueden ser discutidos por el Congreso, pero no deben ser la prioridad del Ejecutivo.

"Le aseguro que, si le pregunto a los habitantes de Chiloé si prefieren primero ser región o que se solucione el problema del Hospital de Ancud, que se aborde el tema de la salud en Castro, es más probable que eso tenga prioridad", afirmó Kast.

"Uno puede avanzar en reformas políticas. ¿Hay que hacer reformas políticas? Según todos los partidos políticos, sí, ¿pero eso va a ser nuestra principal ocupación? No", agregó el opositor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast)

Jara busca el voto del norte

Buscando capturar el voto descontento, Jara se reunió con sindicatos y trabajadores de la minería, un sector que conoce bien debido a su rol como exministra del Trabajo durante la tramitación de la ley de 40 horas.

La militante del Partido Comunista aseguró que "es importante hacerse cargo del malestar que existe en el norte del país con el sistema político, que se manifiesta, a mi entender, de una u otra forma, en la desconexión de los que estamos en política con la ciudadanía, y hoy día vengo a darles respuesta a los temas que me plantearon con 10 propuestas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeannette Jara (@jeannettejararoman)

Kast y Jara irán a la Teletón

Mientras ambos candidatos se despliegan en el territorio, un hito importante en su agenda será la ceremonia de apertura de la Teletón 2025 este viernes por la noche, a la que ambos confirmaron su asistencia junto al Presidente Gabriel Boric.

El próximo debate entre Jara y Kast será el miércoles 3 de diciembre en el foro organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), que se celebrará en el Campus Oriente de la Universidad Católica.