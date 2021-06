Gobierno hace un llamado a votar: "Que estemos en cuarentena no cambia nada"

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, hizo un llamado a la ciudadanía a votar, luego de que surgieran críticas transversales respecto a los anuncios de cuarentena a solo días de la segunda vuelta de gobernadores.

"No modifica en absolutamente nada el anuncio que se ha hecho el día de ayer. Solo una comuna -Alhué que estaba en Fase 3- es la única que tiene una restricción efectiva de fin de semana que antes no tenía", aclaró.

"Todas las demás comunas de la Región Metropolitana no tienen ningún cambio durante el fin de semana; para todos los efectos la cuarentena parte el día lunes", agregó el ministro, insistiendo: "El hecho de que la Región Metropolitana vaya a estar en cuarentena, no cambia en absolutamente nada la situación que tenían todas las comunas de nuestra región".

"Votar es seguro, votar es muy importante. Necesitamos una alta participación", cerró la autoridad de Gobierno.

LA DC EN ALERTA

En la Democracia Cristiana (DC) sienten que uno de los más perjudicados por las nuevas medidas sanitarias es Claudio Orrego, asumiendo que la gente de mayor edad podría sentir más temor a un contagio y eventualmente restarse del proceso.

"Quiero pedirles que este domingo le regalen 30 minutos al futuro de su región y de su ciudad, es importante que vayan a votar. La cuaretena no afecta en nada el derecho a voto... Se puede ir a votar sin ningún permiso, solamente con un lápiz, el alcohol gel y la mascarilla", indicó Orregio.

"No da lo mismo quien gobierno tu ciudad y tú región", enfatizó.

El secretario nacional de la falange, David Morales, se mostró confiado asegurando que el domingo "tendrán un gran triunfo".

"Yo soy tremendamente supersticioso, por lo tanto no me pidas que a dos días de las elecciones piense siquiera que podamos perder la Región Metropolitana -aseguró- Lo único que pienso es que el domingo vamos a tener un gran triunfo y no solo en la Región Metropolitana".

"Esa es nuestra presención, esa es nuestra intención y para eso hemos trabajado", agregó Morales.

EL VOTO JOVEN

El presidente del Partido Comunes, Jorge Ramírez, calificó al enfrentamiento como cerrado, señalando que dependerá del voto joven.

"Creemos que va a ser una disputa voto a voto y va a depender mucho de la capacidad que tengamos de movilizar a los más jóvenes, a los sectores populares. Para nosotros la prioridad es la seguridad de la ciudadanía, cualquier medida que apunte a cuida a la gente la vamos a destacar y apoyar, sin embargo creemos que es un error de parte del Gobierno anunciar una cuarentena previa a la elección, generando más duda", señaló.