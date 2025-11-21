Gustavo Gatica, diputado electo: "Pensar en lo que he avanzado me da mucha esperanza en el futuro"

El diputado electo Gustavo Gatica valoró este viernes en Cooperativa el resultado obtenido en las elecciones parlamentarias y su llegada a la Cámara Baja, afirmando que, tras años "difíciles" luego de ser cegado por un carabinero, proyecta con "mucha esperanza" su futuro y el de Chile.

La historia de Gatica conmocionó al mundo en 2019 cuando un uniformado -como imputado está Claudio Crespo- le disparó perdigones al rostro durante una protesta en Santiago y posteriormente quedó ciego.

A seis años de este hecho, el futuro parlamentario reconoció la dificultad de su proceso: "es difícil perder la visión. Tuve que aprender a comer, caminar y hacer todo de nuevo". Pese a esto, aseguró que mirar hacia atrás y ver su progreso "me da mucha esperanza de lo que viene para el futuro".

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el psicólogo agradeció el apoyo recibido en la elección -que lo posicionó como uno de los tres diputados más votados- y afirmó que su compromiso en el Congreso es claro: "quiero hacer las cosas bien".

Gatica -dijo- buscará realizar un trabajo "serio y responsable", además de sentarse "con gente que no piensa como yo, pero para llegar a consensos" y poder "mejorar la calidad de vida de las personas".

El apoyo a Jara

Con la mira puesta en la segunda vuelta presidencial, Gatica confirmó su disposición a colaborar con la campaña de Jeannette Jara -carta del oficialismo y la DC- y trabajar con la bancada del Partido Comunista (PC), un compromiso que asume "con mucho orgullo", valorando su "trayectoria política".

De todas maneras, advirtió que la izquierda debe hacer una autocrítica de cara a la definición presidencial, reconociendo que "no estamos llegando a esos sectores" más populares.

Un dato relevante que mencionó fue el mejor rendimiento de Jose Antonio Kast –candidato de las derechas- sobre Jara en comunas más pobres, lo que subraya la desconexión: "La izquierda no está llegando", afirmó Gatica en Cooperativa, haciendo un llamado a "reivindicar lo popular" y rescatar lo que verdaderamente significa.

Gustavo Gatica ofrece una mirada crítica al electorado "despolitizado" y la izquierda, analizando cómo la política debe conectar con la frustración ciudadana. (FOTO: Cooperativa)

En opinión del futuro diputado, Franco Parisi, candidato del PDG que sorprendió en el tercer lugar de las votaciones, sí logró conectar con "algo popular, de calle", interpretando esas "voces de molestia, de enojo, y darles soluciones".

Pese a esto, destacó la "preparación y carisma" de Jara, además de su historia de vida, para ir en busca de los votantes de Parisi, a los que considera un "electorado laxo y con una mixtura de opiniones".

Gatica llamó a Bassaletti a "subir el nivel de la conversación"

Por otra parte, Gatica respondió a las declaraciones del diputado electo Enrique Bassaletti (Ind-Rep), que considera que él fue una víctima en un intento de golpe de Estado en el estallido social, y que se "dejó llevar por un canto de sirena".

En primer lugar, el psicólogo defendió el estallido social como "una expresión de malestar", donde la gente "salió enojada a la calle a manifestarse por diferentes cosas", protestando por un sistema que les "resultaba injusto".

Asimismo, invitó a Bassaletti a "subir el nivel de la conversación", enfatizando que "la gente espera mucho más de nosotros" y rechazando cualquier intento de "acentuar esa impunidad que ya estamos viviendo en nuestro país".

"A mí nadie me invitó a salir a la calle (a protestar), fue por iniciativa propia, porque tengo un pensamiento crítico", puntualizó.

Su firme expectativa de justicia en el caso Crespo

En Cooperativa, Gatica también compartió sus expectativas sobre el juicio contra el exoficial de Carabineros Claudio Crespo, acusado de dispararle y dejarlo ciego durante las masivas marchas de 2019.

El veredicto se espera para enero, y el futuro parlamentario manifestó su esperanza de "que haya una condena", destacando la seriedad y exhaustividad de la investigación, que se extendió por casi cinco años.

También recalcó la importancia simbólica del juicio más allá de su caso personal, dado que, "por la gravedad de las lesiones, se volvió muy simbólico y hay mucha gente que tiene muchas expectativas sobre esto".

Para Gatica, una condena sería "una señal fuerte" sobre cómo se construye el sistema judicial y la sociedad chilena.