"Inédito e histórico": Vodanovic relevó el "pacto total" oficialismo-DC en 300 comunas

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, relevó que sólo en 14 comunas no hubo un entendimiento entre el oficialismo y la Democracia Cristiana para las elecciones municipales, y remarcó que "ese es el hecho político relevante, que por un error administrativo no se hayan subido algunas primarias, eso no le quita validez al acuerdo político".

En El Diario de Cooperativa, la senadora socialista recalcó es "algo inédito, un hecho histórico, que 11 fuerzas políticas -incluida la Democracia Cristiana, que no forma parte del Gobierno- logremos un acuerdo que no es sólo sobre las 80 primarias o las 49 que logramos inscribir, sino es un hecho político importante que, a tres meses de la inscripción de las listas para alcaldes, haya candidato único en todas las comunas que no están inscritas".

Aclarando que "aquí no hay pacto sólo sobre las primarias, como en el caso de Chile Vamos, que tienen 20 casos en acuerdo y 325 en los que están paseándose de comuna en comuna buscando a quién instalan de alcalde", sino que es un "pacto total".

La parlamentaria explicó que donde no hubo acuerdo se inscribieron primarias, sin embargo, hubo 20 comunas en la cuales no se alcanzó a inscribir este proceso y otras 14 en las cuales no se logró llegar a un entendimiento. En estas últimas, indicó Vodanovic, "en algunas habrá acuerdo político, otras podemos hacer primarias convencionales, pero se va a solucionar".

Asimismo, destacó que "estamos tres meses antes teniendo certeza de quiénes son candidatos. Tenemos candidatos hoy día corriendo en las distintas comunas del país en contra de la derecha. Ese es el hecho político relevante, que por un error administrativo no se hayan subido algunas primarias, eso no le quita validez al acuerdo político".

"Está bien que la gente quiera criticar, pero por lo menos que haya un reconocimiento de que se ha hecho un trabajo de meses", añadió.

En esta línea, pidió a la izquierda y a la DC que "no haga eco de las críticas de la derecha, porque aquí hay un tremendo acuerdo político que obviamente no se releva, porque a nadie le interesa relevar la unidad de la centroizquierda, eso no le importa a la derecha. Nosotros estamos unidos".

Finalmente, criticó el "turismo electoral" que hace la derecha y aseguró que los candidatos de su pacto están "disponibles para dar la pelea con la derecha en todas las comunas del país, incluidas aquellas donde la derecha siempre nos gana y probablemente nos va a volver a ganar, pero nosotros vamos a ir a pelear y vamos a instalar nuestras ideas".