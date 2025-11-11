Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Jara mide fuerzas en Maipú: Cierre de campaña busca convocar a 10 mil personas

Publicado:
Periodista Radio: Mariano Reyes
Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La elección de la comuna no fue casual, con la participación programada del alcalde Tomás Vodanovic, un apoyo clave que goza de un amplio capital político en la zona.

Se espera la actuación de artistas nacionales como Juanito Ayala y la Sonora 5 Estrellas, con el cierre a cargo de Álvaro Henríquez y Petinellis.

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realiza este lunes el cierre de su campaña para la Región Metropolitana en la Plaza de Maipú, buscando una medición de fuerzas en la recta final hacia la primera vuelta.

El evento, que comenzó al caer la tarde, se organizó con el objetivo de convocar a unas 10 mil personas, en lo que se perfilaba como una de las concentraciones más importantes de la abanderada del pacto Unidad por Chile en la capital.

El ambiente en la Plaza de Maipú ha estado marcado por el entusiasmo y una fuerte presencia de banderas chilenas y partidarias de Jara, junto con la animación de una comparsa y un corpóreo de la candidata.

La elección de la comuna no fue casual, ya que en el evento estaba programada la participación del alcalde de Maipú, el frenteamplista Tomás Vodanovic, quien goza de un amplio capital político en la zona. Su discurso estaba contemplado como un apoyo clave en el cierre de la carrera presidencial.

El comando de Jara diseñó una parrilla musical con un fuerte énfasis en la cumbia y la música popular chilena, un estilo similar al que también se observará en el cierre de campaña de su contendor republicano, José Antonio Kast, en el Movistar Arena.

En Maipú, se espera la actuación de artistas nacionales como Juanito Ayala y la Sonora 5 Estrellas, banda oriunda de Conchalí, comuna de origen de la candidata. El cierre de la noche estará a cargo de Álvaro Henríquez y Petinellis.

