Joaquín Lavín: La no respostulación de Peñaloza es "la mejor solución para Las Condes"

En medio de una investigación por presuntas irregularidades en su administración y la irrupción de Marcela Cubillos como carta, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), anunció esta semana que no postulará a la reelección en el cargo en las municipales de octubre próximo.

Aunque era una decisión que se esperaba en el mundo político, marca un negativo cierre de la gestión de quien fuera la sucesora de Joaquín Lavín (UDI) en el cargo, exjefe comunal que hace cuatro años se la jugó por la candidatura de Peñaloza y que ahora hace lo propio con Cubillos.

En entrevista publicada este domingo por La Tercera, Lavín señaló que la decisión de Peñaloza de no ir a la reelección es "en el cuadro que había, la mejor solución para Las Condes".

"Creo que mantuvo el alto estándar en Las Condes: sigue siendo para mí la comuna más segura de Chile, la comuna más 24-7, la comuna con más manutención de calles, de parques", aseguró el otrora candidato presidencial, quien afirmó también que la alcaldesa "tiene un futuro por delante, en el sentido de que la vida política, y yo también lo he vivido, es así. De repente tú vas a estar adentro y de repente vas a salir y después vas a volver a entrar".

Asimismo, respaldó la gestión de la autoridad en la comuna y advirtió que -en su opinión- "el problema principal que hubo es que se rompió la unidad de propósito que debe existir entre el alcalde y el concejo municipal".

"Normalmente siempre había habido, hasta ahora, un alineamiento entre el alcalde y el concejo municipal. Y eso esta vez no sucedió. Probablemente tiene que ver con la misma elección competitiva que hubo hace cuatro años. O con diferentes factores, digamos. No estoy ahí como para saberlo. Pero sí, eso obviamente afecta la gestión, los grandes proyectos", puntualizó.

RESPALDO A CUBILLOS

Ya sin Peñaloza como opción de mantener la alcaldía, Lavín anunció que apoyará a la exministra Marcela Cubillos para que asuma el cargo, asegurando que "tiene el liderazgo por lo que ella ha sido, por su trayectoria, por lo que representa, por su independencia también, para ser la persona que Las Condes necesita".

"Creo que lo mejor para los vecinos de Las Condes es que Marcela Cubillos sea la próxima alcaldesa, porque creo que ella (...) va a ser capaz de volver a recomponer esta unidad de propósito entre alcalde y concejo. Yo no estoy mirándolo como UDI, estoy mirándolo desde la perspectiva de los vecinos de Las Condes", puntualizó el exalcalde de esa comuna.

Al abordar este tema de los apoyos a candidatas, el militante UDI descartó que en las pasadas elecciones municipales él designará a Peñaloza para el cargo, afirmando que la actual jefa comunal "se ganó el derecho, ella se validó con los vecinos y ganó la alcaldía en una elección competitiva, y mantuvo el estándar en Las Condes".

DEFIENDE LAS HORAS EXTRAS

Por otra parte, Lavín abordó las polémicas en las que se encuentra envuelto la Miniclaidad de Las Condes, entre ellas la compra del Cesfam y las horas extras que vienen desde su gestión.

Respecto al Cesfam, afirmó a La Tercera que es un tema que "no conoce bien" y que espera que "la justicia lo dilucide lo antes posible", mientras que las horas extras es algo que "le sorprende" que sea investigado.

"Las horas extras no son para los funcionarios, las horas extras son para los vecinos. Yo me preocupé personalmente de que Las Condes fuera una comuna 24-7. ¿Qué significa la hora extra? Significa que si un vecino es asaltado a las 4 de la mañana, Seguridad Ciudadana va a estar ahí. Las horas extras son que si se cae un árbol el domingo a las 9 de la mañana, eso se va a arreglar altiro, no se va a esperar el lunes. Ese es el sentido de las horas extras", explicó el otrora ministro, quien justifica su uso.

"Todas las horas extras que tiene la Municipalidad de Las Condes son horas extras que van en beneficio de los vecinos. Tú pregúntales a los vecinos qué prefieren: una municipalidad que se le caiga el lápiz a las 5 y media de la tarde del viernes y abra el lunes o una municipalidad 24-7 de verdad. Te van a decir que es 24-7 de verdad", cerró Lavín.