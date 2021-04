Jorge Pizarro: No votaré a favor de aplazar la elección, pero el proyecto se va a aprobar

El nuevo vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), prevé que la reforma que posterga la mega elección hasta el 15 y 16 de mayo también será visada por la Cámara Alta, aunque anticipó que ésta no contará con su respaldo.

"En lo personal no me gusta el cambio de fecha, porque es cambiar las reglas del juego muy encima", estimó en El Diario de Cooperativa, y agregó que "si esta decisión se quería tomar, tendríamos que haberlo hecho hace más de un mes, cuando discutimos (la extensión a) los dos días".

De acuerdo al legislador, la propuesta de ampliar la votación "justamente se hizo pensando en dar mayores facilidades para no tener problemas de contagio. El otro problema es que en el mes de mayo, como está fijada la fecha, nadie garantiza que vamos a tener mejores condiciones sanitarias".

En esa línea, adelantó que "no voy a votar a favor: no sé si me voy a abstener o en contra, pero el proyecto se va a aprobar, de eso no me cabe duda".

"Pero no es eso lo importante, sino que estamos en una situación crítica no solo porque se impide un proceso eleccionario, sino porque hay una situación grave que afecta la salud de la población, y además afecta la salud de la economía y de la democracia. Entonces por lo menos tratemos de ir tomando decisiones que sean más conversadas, más consensuadas, que la gente entienda que las tiene que cumplir porque van en beneficio de todos", planteó el vicepresidente de la corporación.

Respecto a la fecha de su despacho, Pizarro sostuvo que "si hay que citar (a las comisiones) mañana o el sábado lo haremos, y si no, lo haremos el lunes", pues el Servicio Electoral ha dicho que si se posterga para entonces "no tiene drama", aunque ello complicaría el desarrollo del calendario.

"Supongamos que fuera el próximo sábado y domingo: a partir del miércoles se toman todos los locales a cargo de las Fuerzas Armadas, se produce el desplazamiento, después viene la obligación de presentarse de los vocales, todo ese trabajo que es gigantesco (...) Ojalá podamos despachar hoy día; ese es nuestro ánimo", enfatizó.