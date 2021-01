Josefa Errázuriz busca ser concejal de Providencia: "Vuelvo porque quiero a mi comuna"

La ex alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, fue validada por el Servel como candidata a concejal en la misma comuna, puesto que buscará tras postular como independiente en un cupo otorgado por el PPD.

"Para ir de alcaldesa no es tan dificil, pero como concejal debes obtener más votos que las otras listas. Con ese cupo de independiente que me dio el partido, en vez de conseguir 9.000 votos, necesito 4.000 para ser electa", contó a LUN.

La decisión de Errázuriz se dio luego de varias de conversaciones con distintos partidos progresistas. "Con los candidatos que van por el PPD tengo bastante afinidad ya que nos conocemos de antes", manifestó la ex edil.

La ex alcaldesa también se refirió a la actual administración de Providencia. "Vuelvo porque quiero a mi comuna. Siento que en la actual administración de la alcaldesa Matthei hay una mayor preocupación por los temas económicos y no hay pensamiento en una inversión social", aseguró Errázuriz.

Según la visión de la candidata, el foco principal no debería estar en lo económico, sino que debería estar en la participación ciudadana: "Somos los vecinos y vecinos los dueños de la comuna y no estamos en el centro de ninguna de las decisiones que se toman. También hay juntas de vecinos, donde he participado toda la vida", explicó.

Consultada acerca de su desempeño como alcaldesa de Providencia entre 2012 y 2016, Errázuriz comentó algunas medidas que le hubiese gustado llevar a cabo durante su gestión: "Hacer lo que logró la actual alcaldesa, Evelyn Matthei, con respecto al tema de los colegios mixtos en la comuna (que ya no lo son). Ese creo que ha sido uno de los aspectos de este periodo y no fuimos capaces de hacerlo y rescatarlo".