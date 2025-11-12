Kaiser cierra su campaña con rock y complica el tránsito en el corazón de Providencia

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, lleva a cabo este miércoles su acto de cierre de campaña en la comuna capitalina de Providencia.

La actividad se concentra en la Avenida Andrés Bello, a la altura de la Plaza de la Aviación, y ofrece una propuesta musical con un enfoque en el rock, buscando sintonizar con el estilo personal del diputado.

La parrilla incluye una banda tributo a AC/DC y otros grupos de rock progresivo; un menú musical que contrasta fuertemente con la cumbia y los ritmos tropicales que dominaron ayer los cierres de campaña de sus contendientes José Antonio Kast (Partido Republicano-Partido Social Cristiano) y Jeannette Jara (Unidad por Chile) en el Movistar Arena y la Plaza de Maipú, respectivamente.

El plato fuerte del encuentro será el discurso de Kaiser. Además de la intervención del candidato, el acto servirá como plataforma para los candidatos al Congreso del Partido Nacional Libertario en la Región Metropolitana.

La colectividad también aprovechó la instancia para convocar a los asistentes a inscribirse como apoderados de mesa de cara a la próxima las elecciones del domingo.

Debido a la realización del cierre de campaña, se implementó un corte de tránsito vehicular en la Avenida Andrés Bello. La suspensión de la circulación se aplicó en el tramo comprendido entre las calles Arzobispo y Pío Nono.

Según informaron las autoridades, esta restricción de tránsito se mantendrá hasta altas horas de la madrugada para permitir el desarrollo y el desmontaje del evento.