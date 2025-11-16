Kaiser ratificó apoyo a Kast y erigió a los libertarios como una "fuerza que llegó para quedarse"

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, reconoció su derrota en la primera vuelta de las elecciones de este domingo, que dejó a Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Antonio Kast (partidos Republicano y Social Cristiano) como los contendores para el balotaje.

Entre aplausos de sus adherentes, el diputado ratificó el compromiso de su colectividad de respaldar la candidatura de Kast en segunda vuelta: "Nosotros cumplimos nuestro palabra, el Partido Nacional Libertario es un partido de palabra y vamos a respaldar su candidatura en segunda vuelta, porque la alternativa es la señora Jara", declaró.

Kaiser mostró optimismo y entusiasmo por el desempeño de su nueva formación política, destacando que "hace seis meses atrás nosotros no teníamos nada. Apenas habíamos reunido las firmas del partido. Seis meses después, vamos a tener una bancada, vamos a tener senadores, vamos a tener diputados".

"Somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional y vamos a velar porque esos principios que con tanta generosidad han adoptado otros partidos políticos y que provenían de nuestro programa, se cumplan efectivamente. Vamos a velar por que no se abandone la sana doctrina de la defensa de los principios de la libertad en un eventual futuro Gobierno. Vamos a velar por que los derechos de nuestros conciudadanos no sean moneda de cambio en la mesa de los políticos", aseguró.

"Si tenemos algún tipo de razón para estar decepcionados, quizás es que nos pusimos una expectativa más alta de lo que podíamos cumplir, pero el que no quiere alcanzar el cielo tampoco debiese estar en política. Así que, damas y caballeros, muchas gracias y nos vemos, creo que en dos años más son las municipales y en cuatro años más las siguientes presidenciales. Que viva la democracia", enfatizó.

Finalmente, Kaiser confirmó un gesto de unidad dentro del sector, al anunciar que se dirigirá personalmente al comando de Kast para darle sus "parabienes" por su avance al balotaje de diciembre.