Kast cierra campaña en el Movistar Arena con puesta en escena al estilo Trump

El candidato presidencial del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, realiza este martes por la noche el cierre de su campaña para la Región Metropolitana en el Movistar Arena.

El acto, que busca ser uno de los últimos hitos de propaganda política antes de la medianoche del jueves, generó una alta expectativa en el comando, que esperaba convocar alrededor de 10 mil personas en el recinto.

La puesta en escena del cierre de campaña incluye múltiples pantallas y un escenario que recuerda al estilo utilizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus mítines.

La expectativa se centra principalmente en el discurso de Kast, considerado el plato fuerte de la noche, donde se espera que retome el eje central de su campaña: la seguridad y el orden.

La velada no sólo es política, sino que cuenta con una destacada parrilla de artistas nacionales. Para animar al público antes del discurso del candidato, están programadas las actuaciones de populares grupos musicales como Zúmbale Primo, Los Viking's 5 y el cantante Américo.

Este evento se produce después de que el candidato participara anoche en el último debate presidencial de Anatel, donde, según la opinión de varios analistas, Kast mantuvo una participación más cauta y plana, evitando arriesgar posiciones, concentrándose en destacar sus propuestas de seguridad.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, comentó a Cooperativa las expectativas para el evento: "Hoy ya estamos con esta celebración de la gran fiesta del cambio. Hoy día queremos terminar aquí en la Metropolitana, porque tenemos un cierre de regiones que va a ser en Biobío", explicó.

"Estamos muy contentos del ambiente que hay, de las personas que siguen llegando, de poder tener mucha energía y terminar esta campaña con mucha energía, con mucho esfuerzo, pero también con mucha esperanza, que el 16 de noviembre pasemos a la segunda vuelta, que en diciembre le podamos ganar el comunismo y desde marzo empezar a enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo en el sur que nos tiene también con bastante atentados esta última semana", afirmó la exconvencional.

En paralelo, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, realiza el cierre de su campaña en la Plaza de Maipú, buscando una medición de fuerzas en la recta final hacia la primera vuelta.