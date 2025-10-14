La última opción de Jadue: Tricel define el futuro de su candidatura parlamentaria

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) revisará este martes los dos recursos de reposición presentados por la defensa de Daniel Jadue (PC), acción con la que se busca que el exalcalde de Recoleta recupere sus derechos políticos y eventualmente, aunque complicado por los plazos, retome su candidatura parlamentaria.

El objetivo de la otrora autoridad es dejar sin efecto los fallos previos, respecto a dos recursos presentados por partidos de oposición, que lo dejaron sin opciones de participar en el proceso electoral.

Uno de estos recursos fue interpuesto por Renovación Nacional (RN), a través del abogado Marcelo Brunet, y el otro por la UDI, presentado por el profesional Pablo Toloza, el cual impugnó la resolución del Servel que en un inicio había aceptado la candidatura de Jadue a diputado por el distrito 9.

PC espera decisión con "expectativa"

La disputa legal ha generado reacciones diversas en el ámbito político. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó su "expectativa" por un resultado a favor de su compañero de partido, asegurando que "sería lo más justo".

"Está solamente formalizado, hay otros formalizados que son candidatos. Formalizado no significa sentencia y, por tanto, prima la presunción de inocencia", puntualizó el timonel comunista, que defendió "el aporte que Daniel le hace a la actividad política, la representación de la izquierda y las tareas en su territorio".

"Lo mejor es que si alguien cree que no debe hacerlo, lo definan los ciudadanos en este proceso electoral (...) Espero que no haya, desde una institucionalidad jurídica, un impedimento que haga que eso sea realidad", añadió.

Sin embargo, el panorama se vislumbra desafiante debido a los plazos electorales, sobre todo porque el Servicio Electora (Servel) ya confirmó que la papeleta se encuentra cerrada.

"No tenemos ninguna duda de que no va a ser candidato"

Frente a esto, el abogado Brunet se mostró categórico respecto a la situación de Jadue: "No tenemos ninguna duda de que no va a ser candidato. El Tribunal Calificador de Elecciones fue tremendamente claro en sus dos sentencias, y no solamente determinó que no podía ser candidato, sino que no le correspondía derecho a voto".

En esta línea, dio cuenta que, "en su oportunidad, los recursos que pudieron haberse intentado pasaron y ya no existe plazo para poder interponerlo. Entendemos que lo que ha hecho la defensa del señor Jadue es extemporáneo y no tenemos ninguna duda de que el Tribunal Calificador de Elecciones así lo va a resolver".

La jornada en el Tribunal Calificador de Elecciones será extensa, con un total de 88 puntos en la tabla. Los recursos relacionados con Daniel Jadue están programados en los puestos 86 y 87, lo que indica que serán abordados avanzada la sesión que se inicia a las 15.00 horas.