Las expectativas de los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet de cara a la "histórica" mega elección

Los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet hicieron un análisis de lo que se juega nuestro país en este fin de semana de mega elecciones, donde destacaron que es un proceso "histórico", resaltando que la nueva constituición sea escrita, por primera, de forma paritaria.

En la mega elección de este fin de semana los chilenos debemos escoger a nuestros concejales, alcaldes y gobernadores por los próximos cuatro años, así como a los 155 integrantes de la Convención Constitucional que deberán redactar una nueva carta magna para nuestro país.

Según consignó Emol, el ex presidente Frei hizo un llamado a recuperar la política y evitar que estos comicios se conviertan en "un campo de batalla", y aseguró que la aspiración a una nueva constitución "no es nueva. En diciembre del año 2008 propuse, (...) una Constitución para el Bicentenario, que planteaba muchos de los temas que hoy escuchamos -aseguró- Me alegra profundamente que esa propuesta haya prosperado (...) Ahora debemos elegir a los constituyentes más capacitados y representativos".

"De gran importancia es también recuperar la política. No es bueno que esta actividad esté convertida en un campo de batalla", planteó el ex mandatario.

LAGOS: "UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

Por su parte, el ex presidente Ricardo Lagos destacó la mega elección como una "oportunidad histórica, en donde por primera vez los chilenos y chilenas elegiremos a los representantes de una Convención (paritaria y con integrantes de pueblos originarios) que redactará una nueva Constitución".

"A su vez, hija de su tiempo, será la primera Constitución del mundo redactada durante la Revolución Digital -recordó- debiendo establecer nuevas instituciones políticas que reflejen las formas de encuentro, vínculos y diálogo que la ciudadanía ejerce a través de las tecnologías digitales".

BACHELET: "HABRÁN LIDERAZGOS FEMENINOS QUE LLENAN DE ORGULLO"

La ex presidenta Michelle Bachelet, en tanto, destacó que la Convención Contitucional sea paritaria, además recalcó que la elección de gobernadores podrá a empezar a "romper el centralismo".

"Con la elección democrática de gobernadores y gobernadoras no se resolverán todas las deudas con el fortalecimiento de los territorios, pero se empezará a romper el centralismo que tanto ha limitado nuestro desarrollo"

La ex mandataria apuntó a que en la Convención van a haber "liderazgos femeninos que llenan de orgullo y nos ponen en posición de liderazgo internacional. Esperamos ver representado al Chile diverso, digno, que reconoce su identidad indígena, que exige aire fresco en la toma de decisiones".