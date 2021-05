Lo Espejo: Candidato retador denunció golpiza a manos de adherentes del alcalde

José Silva Díaz, candidato independiente a la alcaldía de Lo Espejo, denunció haber sido fue agredido por sujetos encapuchados que estaban haciendo propaganda ilegal durante la mañana de este domingo.

Temprano esta jornada, "con mi pareja hacíamos el trabajo de distribuir a nuestros apoderados de mesa, y nos percatamos de que una camioneta negra y un camión blanco estaban lanzando muchos volantes -miles- del señor Alfredo Bruna (sic)".

"Cuando nos dimos cuenta (del hecho), quisimos ver acaso eran camionetas municipales, nos acercamos, y la camioneta negra (se) nos tira encima dos veces, (y) no nos dejan pasar. Ellos seguían lanzando estos volantes. Luego, en la calle Guanajuato con México, el camión se nos cruza, y yo alcanzo a hacer el quite; (y) al querer arrancar lo hago muy mal, porque el camión había seguido adelante y teníamos a la camioneta atrás", relató.

"Cuando llego a una calle, que es casi llegar a la calle Acapulco por la zona de México, nos atrapan. (su pareja) para que no me hagan nada empezó a grabar, ella se para, (y) se bajan seis sujetos, eran siete u ocho los que andaban (en total), todos con capucha, andaban de negro. Y se bajan con improperios, se van encima de Gianelli, tratan de quitarle el teléfono con el cual los veníamos grabando, la patean en el piso, porque la botan. En ese minuto yo me voy encima, y obviamente no se podía hacer mucho con los siete sujetos", añadió.

Este video muestra a personas encapuchadas tirando volantes de "Vota Bruna" esta mañana en Lo Espejo. Cuando el candidato a alcalde José Silva y su pareja los enfrentan, les pegan. Pueden ver la continuación en FB: https://t.co/galXfYo1KD @thecliniccl @CNNChile @eldesconcierto pic.twitter.com/30O3YtsAAv — Cami Mañé (@camiimagnet) May 16, 2021

Los atacantes "sólo se dieron a la fuga no porque se hubiera terminado la agresión, (sino) porque yo empecé a gritar, (y) en el sector viven algunos descendientes de Violeta Parra, que son amigos míos, y empecé a gritar para que salieran, y los vecinos comenzaron a salir y ellos se dieron a la fuga", agregó Díaz.

"De ahí nos acercamos a la Escuela 582, hoy Acapulco, y pedimos el auxilio de la fuerza pública; y llegó el comisario para prestarnos la ayuda necesaria, y constatamos lesiones, hicimos la declaración, y vamos a presentar la querella contra quien resulte responsable", finalizó.

En cuanto a los daños de la agresión, la víctima presentó una lesión importante en uno de sus ojos, su vestimenta quedó rota, además de distintas heridas de carácter leve, mientras que su vehículo también sufrió algunos daños.

ALCALDE SE DESMARCA

La denuncia fue contestada, a través de sus redes sociales, por el alcalde Miguel Bruna (ex PPD), quien negó tener cualquier vinculación con el incidente.

"Frente a las acusaciones de parte del candidato Silva, quiero negar tajantemente que mi equipo tenga alguna responsabilidad en lo que él asevera", dijo el jefe comunal, que busca la reelección.

"Nosotros hemos realizado una campaña limpia, apoyados por vecinos, vecinas, dirigentes sociales y jóvenes de Lo Espejo", dijo Bruna, que afirmó sentir "mucha lástima (de) que se realicen este tipo de montajes y subterfugios a horas de conocerse los resultados de estas elecciones".

"Recalco que por ningún motivo tengo responsabilidad en prácticas de matonaje para competir con él o contra ninguno de los candidatos que hoy están en la papeleta", cerró Bruna.

"SE DECRETARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN"

La fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Nadia Mondiglio, señaló que realizarán las investigaciones respectivas.

"La Fiscalía Regional Metropolitana Sur dirige las diligencias a cargo de Carabineros de Chile para esclarecer la denuncia por lesiones leves registradas esta mañana en la comuna de Lo Espejo", señaló Mondiglio

"En el hecho resultó también lesionada la convivente del candidato. Dada las características del ataque, junto con las dilgencias a Carabineros de Chile, se decretaron las medidas de protección respectivas", agregó la persecutora.