Mañalich: La violencia del allanamiento de sede de Comunes es completamente desproporcionada

Jaime Mañalich, ex ministro de Salud y candidato a senador en la Región Metropolitana, se refirió al polémico allanamiento a la sede del Partido Comunes y sostuvo que Carabineros actuó con una "violencia completamente desproporcionada" en el operativo.

"Creo que la violencia del allanamiento es completamente desproporcionada, sobre todo a la sede el Partido Comunes, no me imagino que Carabineros haya siquiera tenido la información o sospecha de encontrar una resistencia armada que justificara lo que vimos, de equipamiento", explicó el ex secretario de Estado, después de sufragar en Centro Deportivo "Rolf Nathan", en Las Condes.

Del mismo modo, Mañalich sostuvo que hubo una maniobra política en el caso contra Karina Oliva.

"Me parece que es altamente probable que detrás de la defenestración de Karina Oliva hay una maniobra para lograr un cambio en las prioridades de esa lista y lograr que otros candidatos tengan más posibilidades de salir electo. No es casualidad lo que ha ocurrido", apuntó.

Por último, Mañalich indicó que esta votación "es la más importante de los últimos 50 años" e hizo un llamado a la gente de tercera edad para que no se reste del proceso eleccionario: "La situación sanitaria es segura, hay pocos casos de Covid-19, y los casos que hay son poco graves. Par las personas vacunadas con tercera dosis, no representa riesgo", sentenció.