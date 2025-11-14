Matthei: A los chilenos "les importa un pito" una eventual foto con Kast y Kaiser como gesto unitario
Ante la duda persistente sobre qué es lo que hará la candidata la noche de los resultados preliminares de las elecciones, corre el rumor de que realice esta acción.
La abanderada reconoció que estos "simbolismos" son importantes para el mundo político, pero expresó que a la gente "le interesa que alguien se haga cargo de sus problemas".
"Lo único que siempre pienso es qué es lo que piensa la señora Juanita", dijo Matthei.