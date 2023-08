Matthei confesó estar preparándose como candidata presidencial y rechazó arremetida republicana antiaborto

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI) -que se mantiene como la política mejor evaluada de Chile desde junio de 2022, según la encuesta CEP- admitió estar preparándose para la nueva candidatura presidencial que le puede "caer encima".

En una entrevista publicada este domingo por La Tercera, Matthei aseguró que una carrera presidencial suya es algo que tiene "muy claro que podría suceder", por lo que su responsabilidad es prepararse, lo que ha realizado con viajes al extranjero para estudiar métodos que permitan hacer frente a problemáticas que vive el país.

"Me di cuenta de que el tema de la seguridad ciudadana era prioritario. Fui a Nueva York para saber cómo lo habían hecho y eso es lo que he aplicado en la comuna", destacó la alcaldesa, que reveló que ahora viajará hasta Medellín y Bogotá para investigar cómo han combatido en esas ciudades el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y el régimen carcelario.

Pese a que para concretar una campaña presidencial falta tiempo, la militante UDI dio cuenta que: "Me estoy preparando para la responsabilidad que me puede caer encima, es evidente que eso puede suceder".

"Es como cuando tú quieres estudiar Medicina. Tienes que prepararte", ejemplificó Matthei, quien podría sumar un nuevo intento presidencial tras su fallida precandidatura de cara a las elecciones de 1993, la derrota frente a Michelle Bachelet en 2013 y la falta de apoyo que recibió desde su partido en 2021 para ser candidata.

DERECHOS DE LAS MUJERES: "NO VOY A PERMITIR UN PASO ATRÁS"

En este análisis, la jefa comunal admitió que un posible rival sería José Antonio Kast, quien en la elección pasada perdió contra Gabriel Boric, asegurando que aunque "ha construido un posicionamiento y la gente lo ha visto como una persona seria, tiene harto rechazo".

Este panorama -advirtió Matthei- dependerá de lo que el Partido Republicano "haga en este tiempo, de qué va pasar con la Convención Constituyente, pero también va a depender muchísimo de cómo actuemos nosotros (Chile Vamos)".

"A mí me parece que echarse a las mujeres encima, que son la mitad de la población, no es una buena idea", advirtió exparlamentaria al ser consultada sobre la postura de Republicanos de derogar la ley de aborto por tres causales, asegurando también, en esta línea, que su opinión es clara al respecto.

"El Estado no tiene el derecho de obligar a una mujer a llegar al fin de un embarazo producto de una violación. Tampoco puede forzar a una mujer a tener un embarazo cuando el feto viene sin cerebro. No tiene el derecho. Punto", puntualizó al medio antes citado.

Según la alcaldesa, este tipo de medidas buscan eliminar los derechos y luchas que han enfrentado las mujeres en el país, dando cuenta que la llegada de una mujer a la Corte Suprema o al Banco Central, además del aumento de mujeres en el Parlamento, son algunas de las situaciones que ha podido observar y valorar en los últimos años.

"Me acuerdo cómo celebramos cuando eso sucedió. Y me acuerdo también cómo celebré cuando la primera mujer fue Presidenta de la República, aunque no era de mi signo político. Las mujeres hemos dado muchas batallas. Nos ha costado. Yo no voy a permitir que se dé un solo paso atrás", aseguró la jefa comunal UDI.

Debido a este tipo de cuestionadas posturas y "el mal desempeño de este gobierno", Matthei afirmó que es necesario que Chile Vamos comprenda "la importancia de llegar a acuerdos transversales".

"Personalmente, creo que Chile necesita que todos los sectores sensatos nos pongamos de acuerdo en algunos mínimos comunes y que saquemos el país adelante (...) Chile es un país de centro, no le gustan los extremos", cerró.