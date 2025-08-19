Matthei emplazó a Jara, por Jadue: Que aclare si está por proteger a personas en mira de la Justicia

Tras la postulación de Daniel Jadue (Partido Comunista) al Congreso Nacional, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, emplazó este martes a la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, a aclarar si está por "proteger" a personas "en la mira de la justicia".

"Que el PC haya levantado a Daniel Jadue, que está imputado por corrupción y que está con arresto domiciliario, es una burla para todos los chilenos honestos", dijo la exalcaldesa de Providencia en un video subido a redes sociales en medio de su gira de campaña por el norte del país.

Según Matthei, "Jeannette Jara debe aclarar si en su programa está el proteger a este tipo de personas que están en la mira de la justicia".

"Chile necesita líderes limpios y no operadores políticos con prontuario", concluyó la carta de la derecha tradicional.

Que el Partido Comunista levante a Daniel Jadue, imputado por corrupción y con arresto domiciliario, es una burla para los chilenos honestos.



Jeanette Jara debe aclarar si su proyecto incluye proteger a los que están en la mira de la justicia. El país merece líderes con las… pic.twitter.com/YpkVA6CXRD — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) August 19, 2025

Jadue -ahora candidato a diputado por el Distrito 9- arriesga una pena de hasta 18 años de cárcel tras ser imputado por una serie de delitos de corrupción en el marco del caso Farmacias Populares.

Su inscripción también ha desatado controversia en el propio oficialismo. Mientras el presidente del PC, Lautaro Carmona, respaldó la postulación del exalcalde de Recoleta en medio del proceso penal que enfrenta, Jara tomó distancia y planteó que lo prioritario es que resuelva su situación en tribunales: "Yo me habría dedicado, en su caso, a mi defensa judicial", afirmó.