Mujer ha sido designada 12 veces vocal de mesa: "Que le toque a otro también"

Como la "heroína de la Estación Mapocho" fue calificada Lucinda López Ordenes, una mujer que ha salido 12 veces como vocal de mesa para las elecciones.

Mónica Pérez la entrevistó desde el centro de votación de la Estación Mapocho, lugar donde la mujer contó que sólo se ha salvado de "dos o de tres" elecciones, pero que después igualmente la ponen como vocal de reemplazo.

"Mire, no niego que la he pasado bien, pero que le toque a otro también. Yo no la creo", pidió.

La mujer contó que ha sido vocal de mesa en el Liceo 1, Liceo de Aplicación, en el INACAP de Almirante Barroso, entre otros.

López hizo el llamado a que "elijan a otra persona, ya tengo 55 años. Elijan a alguien más".