Municipales: DC espera "mantener el liderazgo" en comunas con alcaldes de su partido

"Nosotros creemos que hay un criterio, que en aquellas comunas donde el liderazgo es demócratacristiano, que siga siendo demócratacristiano dicho liderazgo", este es el llamado que realizó este lunes el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, al abordar las conversaciones y definiciones de su partido junto al oficialismo de cara a las elecciones municipales y regionales de octubre.

La opción de mantener militantes DC al frente de algunas comunas, como en los caso de Peñalolén y La Granja, "es un criterio que queremos que se converse en la negociación con los demás partidos, aunque naturalmente es una conversación que está recién en sus inicios", advirtió Undurraga.

En un punto de prensa realizado tras conmemorar los 42 años de la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, el timonel DC aseguró que hay liderazgos importantes que buscan mantener, destacando a los actuales alcaldes Carolina Leitao (Peñalolén) y Felipe Delpin (La Granja).

"Nos parece que la sucesión de ellos debe venir de sus propios equipos, de manera tal de mantener esa línea de transformaciones y desarrollo en cada una de esas comunas. Eso que vale para Peñalolén y La Granja, también vale para las distintas comunas que están en una situación similar", puntualizó el parlamentario.

El propio Undurraga confirmó el fin de semana que para las elecciones municipales la DC irá por 56 comunas y están a la espera de lo que podría ser un pacto entre el oficialismo.

La postura demócrata cristiana se suma a la del Partido Socialista (PS), que hace unos días cifró en 78 sus precandidatos a alcaldes y alcaldesas, y en más de 1.200 los de concejales para las elecciones municipales.

Una medida que causó molestía en el Partido Comunista (PC), que, por su parte, resolvió en su Comité central que son más de setenta comunas donde consideran que la tienda tiene derecho a postular a sus liderazgos.

Este martes se espera que se reúnan nuevamente los secretarios generales de los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana, con el objetivo de seguir avanzando en la definición de candidatos y candidatas que esperan tener listos durante marzo.

REPUBLICANOS MARCA DISTANCIA CON CHILE VAMOS

Por el sector contrario, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, advirtió en una entrevista el fin de semana que la responsabilidad de la oposición es alienarse desde Demócratas hasta Republicanos en los comicios que se vienen.

Respecto a esta opción, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que aunque puede existir coordinación con otros partidos, sólo podrá ser en la elección de alcaldes.

"En cuanto a lo que tiene que ver con la elección municipal, por ejemplo, sí creo que tiene que haber una coordinación, tenemos enfrente al Partido Comunista y al Frente Amplio. Distinto es lo que tiene que ver con la carrera presidencial, lo que tiene que ver con las parlamentarias del próximo año y lo que tiene que ver incluso en este año con la elección de gobernadores, que permiten segunda vuelta", alertó la representante republicana en el Primer Café de Cooperativa.

Asimismo, afirmó que desde su partido han "sido claros y no por ser soberbios ni por no querer unidad, pero creo que ahí en eso nosotros vamos a mantener nuestro proyecto político de manera independiente, trabajando muy coordinado -que es muy necesario- pero nosotros no vamos a participar en primarias".