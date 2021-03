Nuevo revés para el Gobierno: Cámara Baja rechazó extender elecciones a dos días

El Gobierno sufrió una nueva derrota en la tarde de este viernes, cuando la Cámara de Diputados rechazó el articulado del proyecto que buscaba realizar la elección fijada para el 11 de abril en dos jornadas, con el fin de evitar aglomeraciones en los recintos de votación.

La iniciativa tuvo 92 votos a favor, 35 en contra y 10 abstenciones, pero necesitaba un quórum de dos tercios, equivalente a 102 votos, por lo que deberá pasar a Comisión Mixta durante la próxima semana.

La reforma tuvo votos en contra desde la oposición y también de Chile Vamos, la coalición oficialista.

El diputado Harry Jurgensen (RN) apuntó a la seguridad: "¿Cómo es posible que sigamos improvisando? El sistema electoral chileno funciona bien y es confiable, hacer cambios a última hora y a la rápida es peligroso. El año pasado ni la PSU se pudo realizar con normalidad, se tomaron locales, se robaron facsímiles, pero acá consideran que puede realizarle la elección en dos días y que en la noche, entre apoderados y Fuerzas Armadas, los votos estarán bien cuidados. ¿Ustedes creen que los antisistema se van a portar como angelitos esa noche?".

Su correligionario Jorge Rathgeb cuestionó la idea y dijo que, "particularmente, en esta elección tan importante yo no estoy dispuesto para improvisar: aumentemos los horarios, partamos a las 07:00 de la mañana como se partía anteriormente, cerremos las mesas más tarde. Esa alternativa está".

"No quiero hacer ninguna crítica al Gobierno ni a nadie, pero quiero pedirles que mediten lo que están haciendo. La exposición del sistema electoral y su capacidad de reparar la credibilidad, la confianza y la legitimidad del resto de las instituciones no se puede poner en juego", argumentó, desde la oposición, el diputado PS Marcelo Schilling.

A su vez, la diputada PPD Andrea Parra planteó que "también se analizan otras alternativas: he hablado con el Gobierno y le he dicho que perfectamente existe la posibilidad de que analicen atrasar las elecciones municipales para la elección de segunda vuelta de gobernadores, nos daría un mes de plazo, les permitiría a los candidatos hacer un período de campaña más amplio y nos permitría no improvisar tanto como lo hemos hasta ahora".

Crítica Segpres a RN

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, manifestó su extrañeza ante el rechazo de la iniciativa, ya que la Cámara Baja había aprobado el proyecto de voto anticipado, donde existía un plazo de 15 días para la custodia de los votos y descartó improvisación por parte del Gobierno.

"El Ejecutivo planteó esta posibilidad en buena medida porque fueron los propios diputados quienes nos lo pidieron. Sorprende, por supuesto, que parlamentarios que votaron a favor del voto anticipado hoy se hayan restado de esta iniciativa. Hubo 14 ausencias en esta sesión especial, una sesión clave para el país", criticó.

"Por cierto, nos llama la atención el rechazo en bloque del Partido Comunista", apuntó también.

Pero, además, deslizó reproches a diputados oficialistas por no votar en bloque: "Renovación Nacional sacó una declaración pública hace una semana apoyando esta idea, luego lo hizo su candidato presidencial (Mario Desbordes), pero no así la comisión política y no así algunos diputados. Entonces, el llamado ante todo es al orden".

En La Moneda, no obstante, sabían de antemano que iba a ser una votación complicada. Desde RN varios diputados habían manifestado sus dudas y el Ejecutivo estuvo hasta esta mañana negociando para intentar contener las desconfianzas. En el partido oficialista pedían ciertos compromisos incluso, como fijar un horario exclusivo para adultos mayores en el primero de los dos días -esto, sin embargo, es materia del reglamento del Servel-.

Además, había discrepancias entre el Gobierno y el hasta hace poco Segpres Cristián Monckeberg, otrora timonel de RN y voz respeta en la colectividad.

Castro se queda sin opciones

Con el rechazo de esta jornada, también fracasó un artículo que apuntaba a subsanar situaciones como lo ocurrido con el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien no pudo postular a la reelección por renunciar a su partido fuera del plazo estipulado.

Durante la discusión, el diputado Pepe Auth (independiente) comentó que "tenemos el deber moral de enmendar una equivocación de este Congreso, porque no tiene ninguna lógica ni puede ser aceptado que alguien que renunció a tiempo y que si las elecciones hubieran sido el 25 de octubre de 2020 y habría sido perfectamente candidato, resulta que no puede serlo porque las elecciones son casi seis meses después, no resiste ninguna lógica".

Ya que este punto había sido rechazado por el Senado, quedó totalmente desestimado y solamente podrá ser tratado como un proyecto aparte, posibilidad que fue descartada por los parlamentarios, cerrando la opción de repostulación para Castro.