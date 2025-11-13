Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago30.8°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Elecciones

Oficialismo espera que se "respete" a Carabineros en cierre de campaña de Jara en Valparaíso

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El sector prevé que, en su último acto público antes de las elecciones, la candidata refuerce los mensajes en seguridad pública y unidad política.

También estima que la cita sea "alegre y esperanzadora, sin ninguna descalificación a los adversarios".

Oficialismo espera que se
 ATON (referencial)

Las expectativas oficialistas se dan luego que, en el cierre de campaña en Maipú, se hayan escuchado cánticos contra la institución policial.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El oficialismo espera que el cierre de campaña de su candidata, Jeannette Jara, este jueves en Valparaíso sea "alegre" y "esperanzador", con mensajes centrados en la unidad, la seguridad pública y el respeto a Carabineros, luego que se escucharan cánticos contra la institución en el acto realizado en Maipú. 

"Me parece que hay que reforzar el mensaje de la candidatura de Jeannette Jara, que la seguridad pública es importante y, en ese sentido, el trabajo de Carabineros es una función fundamental. Por lo tanto, merecen respeto", expresó el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre.

"Creo que ese mensaje hay que reforzarlo y esperamos que en Valparaíso el cierre de campaña esté centrado en la alegría y en la esperanza; pero insisto, sin ningún tipo de alusión o descalificación ni a los adversarios, ni mucho menos a Carabineros", aseveró el legislador.

"Considero que eso resta apoyo y, además, desvía el foco de atención de lo que es verdaderamente importante", concluyó.

Por su parte, el senador PPD Jaime Quintana afirmó que "es importante relevar que esta campaña de Jeannette Jara y su candidatura es algo que representa mucho más que lo que representó en su momento el núcleo original del Presidente Gabriel Boric".

"Tanto en la primaria presidencial pasada, como luego la incorporación de la Democracia Cristiana, hacen de esta opción la plataforma política más amplia desde la vuelta a la democracia", expresó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada