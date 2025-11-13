Oficialismo espera que se "respete" a Carabineros en cierre de campaña de Jara en Valparaíso

El oficialismo espera que el cierre de campaña de su candidata, Jeannette Jara, este jueves en Valparaíso sea "alegre" y "esperanzador", con mensajes centrados en la unidad, la seguridad pública y el respeto a Carabineros, luego que se escucharan cánticos contra la institución en el acto realizado en Maipú.

"Me parece que hay que reforzar el mensaje de la candidatura de Jeannette Jara, que la seguridad pública es importante y, en ese sentido, el trabajo de Carabineros es una función fundamental. Por lo tanto, merecen respeto", expresó el senador frenteamplista Juan Ignacio Latorre.

"Creo que ese mensaje hay que reforzarlo y esperamos que en Valparaíso el cierre de campaña esté centrado en la alegría y en la esperanza; pero insisto, sin ningún tipo de alusión o descalificación ni a los adversarios, ni mucho menos a Carabineros", aseveró el legislador.

"Considero que eso resta apoyo y, además, desvía el foco de atención de lo que es verdaderamente importante", concluyó.

Por su parte, el senador PPD Jaime Quintana afirmó que "es importante relevar que esta campaña de Jeannette Jara y su candidatura es algo que representa mucho más que lo que representó en su momento el núcleo original del Presidente Gabriel Boric".

"Tanto en la primaria presidencial pasada, como luego la incorporación de la Democracia Cristiana, hacen de esta opción la plataforma política más amplia desde la vuelta a la democracia", expresó.